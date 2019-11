Dopo le polemiche, Biella ci ripensa: sì alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Prima no (con relative polemiche), ora invece sì: l'amministrazione comunale di Biella conferirà la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Il consiglio comunale ha dato l'ok alla mozione. "Avevo detto no a come era stata formulata la mozione, non alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre", ha detto il sindaco leghista Claudio Corradino, ricordando che la mozione approvata con voto unanime dal Consiglio "è stata sottoscritta da tutti i consiglieri una mozione rivista che trasmette unità di intenti".

"Non ho cambiato posizione, ho aderito volentieri a una proposta arrivata dalle liste civiche di Dino Gentile dopo aver tolto una frase che aveva dato qualche problema. Questo dimostra il massimo rispetto da parte del sindaco e dell'intera città alla senatrice Segre", ha aggiunto Corradino. "Ringrazio di cuore la lista Gentile e anche l'ex sindaco Marco Cavicchioli, abbiamo raggiunto una soluzione unitaria che è quello di cui Biella ha bisogno. L'attacco sferrato alla Città di Biella è immeritato. Sono stato insultato sui social network da persone che vorrebbero difendere la Segre con metodi che la stessa commissione Segre condanna".

Il caso della cittadinanza onoraria di Biella a Liliana Segre

Pochi giorni dopo aver negato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre ("Non ha fatto nulla per Biella e per il Biellese", aveva detto Corradino, considerando la proposta partita dalle opposizioni "strumentale"), l'ufficio stampa del Comune aveva annunciato l'assegnazione del riconoscimento all'attore e comico Ezio Greggio, originario di Cossato, in provincia di Biella, il quale aveva rifiutato senza se e senza ma: "

Dopo una giornata di polemiche è lo stesso Ezio Greggio ad allontanare le polemiche, rifiutando la cittadinanza onoraria. "Il mio rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre, per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria, mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza che il Comune di Biella aveva pensato per me", aveva fatto sapere Greggio. "Non è una scelta contro nessuno, ma una scelta a favore di qualcuno, anche per coerenza e rispetto a quelli che sono i miei valori, la storia della mia famiglia e a mio padre che ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento".

Anche in questo caso Corradino aveva parlato di "strumentalizzazione", salvo poi scusarsi dopo essere finito al centro di una bufera mediatica. "Sono stato un cretino, lo ammetto, e chiedo scusa alla Segre e a Greggio, però su questa cosa è stata fatta una speculazione indegna da parte di tutti quanti e mi dispiace", aveva detto ai microfoni di Stasera Italia.