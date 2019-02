Enrico Mentana pubblica su Facebook l'indirizzo dei genitori di Matteo Renzi

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Sono agli arresti domiciliari. Ieri sera, poco dopo la diffusione della notizia, Enrico Mentana ha pubblicato su Facebook l'ordine d'arresto indirizzato a Tiziano Renzi e Laura Bovoli, scrivendo sul suo profilo social: "Il clamoroso (e discusso) ordine di arresto dei genitori di Matteo Renzi: ecco le carte del provvedimento". Con una svista clamorosa, però: non ha oscurato i dati sensibili dei due, con tanto di indirizzo rimasto in bella vista sul social network per oltre un'ora.

Enrico Mentana pubblica l'indirizzo dei genitori di Renzi

Come segnala Giornalettismo, nel post su Facebook nel quale il direttore del TgLa7 annunciava il testo dell'ordine di arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi, compariva la foto del documento integrale e senza alcun oscuramento dei dati sensibili. Da quella foto, a corredo dell'articolo, si potevano leggere le generalità di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, con data e luogo di nascita, avvocato di riferimento, indirizzo dello studio legale. E indirizzo di residenza e domicilio dei genitori dell'ex premier.

Enrico Mentana, dopo un'ora circa, ha rimosso il post con l'articolo e la foto "incriminata". E si è scusato con queste parole: "Per molti minuti nella foto del link – su cui non avevo visuale – sono apparsi gli indirizzi delle persone sottoposte al provvedimento giudiziario, ora doverosamente oscurati. Chiedo anche scusa personalmente". Il post è stato quindi modificato, con la pubblicazione del nuovo link opportunamente "censurato", senza indirizzi, come si vede nello screenshot qui sotto.