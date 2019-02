Matteo Salvini è in Sardegna in vista delle elezioni regionali del 24 febbraio. Spopola sul web il video di un ragazzino che chiede al ministro in modo provocatorio: “Più accoglienza e più 49 milioni“.

In sottofondo si sente una voce gridare “Bravo”, ma non è chiaro se sia una risposta ironica di Salvini, oppure le parole di un passante Il video dura solo una manciata di secondi. Salvini ha preferito non commentare.