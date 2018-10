Capelli e unghie sane, quali cibi mangiare: i consigli della nutrizionista

La bellezza passa anche e soprattutto da un’alimentazione sana, completa e ricca di tutti quei principi nutritivi necessari per il corretto funzionamento dell’organismo.

Per questo motivo, come per la pelle, anche per la cura dei capelli e delle unghie, la dieta diventa di fondamentale importanza: un adeguato apporto di proteine, vitamine, minerali e di acidi grassi è, infatti, necessario per nutrire tessuti ad alta attività biosintetica, come il follicolo pilifero e la matrice dell’unghia.

Al contrario, un deficit nutrizionale potrebbe contribuire alla caduta dei capelli e all’indebolimento dell’unghia. L’assenza di proteine, acido folico e vitamina C, ad esempio, può provocare, il sollevamento delle pellicine ai bordi causando, talvolta, infezioni micotiche.

Carenze vitaminiche e minerali, in particolare di ferro, possono, invece, causare l'indebolimento e, quindi, la caduta dei capelli.

Capelli e unghie vanno quindi sì curati da un punto di vista estetico ma, soprattutto, nutriti dall’interno, attraverso l’irrorazione sanguigna del cuoio capelluto e del letto ungueale.

NapoliToday ha intervistato la dott.ssa, biologa nutrizionista, Giuseppina Bentivoglio per sapere quali sono i nutrienti fondamentali da inserire nella nostra dieta per avere unghie sane e capelli forti e lucenti.

“Riconosciuta una buona componente genetica, la qualità di capelli e delle unghie è anche strettamente correlata allo stato nutrizionale di un individuo. Ecco alcuni nutrienti fondamentali che contribuiscono al mantenimento di unghie e capelli sani:

Gli amminoacidi solforati (cioè contenenti zolfo) come la Cisteina e la Metionina, che entrano nella composizione della proteina Cheratina, principale costituente di capelli e unghie. Le fonti naturali più ricche di amminoacidi solforati sono l'albume d'uovo, il pesce ed il pollame; tra le fonti vegetali ricordiamo l'alga spirulina, i broccoli, i legumi, i fagioli di soia e i semi di sesamo e di zucca. Gli amminoacidi solforati sono importanti anche per la sintesi del glutatione, un potente antiossidante che protegge le cellule dall’azione dei radicali liberi (stress, inquinamento, fumo, diete bilanciate).

(cioè contenenti zolfo) come la Cisteina e la Metionina, che entrano nella composizione della proteina Cheratina, principale costituente di capelli e unghie. Le fonti naturali più ricche di amminoacidi solforati sono l'albume d'uovo, il pesce ed il pollame; tra le fonti vegetali ricordiamo l'alga spirulina, i broccoli, i legumi, i fagioli di soia e i semi di sesamo e di zucca. Gli amminoacidi solforati sono importanti anche per la sintesi del glutatione, un potente antiossidante che protegge le cellule dall’azione dei radicali liberi (stress, inquinamento, fumo, diete bilanciate). Il ferro che aiuta i globuli rossi a trasportare l’ossigeno ai bulbi piliferi e alla matrice ungueale, migliorando la salute del capello e dell’unghia.

che aiuta i globuli rossi a trasportare l’ossigeno ai bulbi piliferi e alla matrice ungueale, migliorando la salute del capello e dell’unghia. Molto importante è anche la vitamina C che aiuta l’assorbimento del ferro a livello intestinale. A questo proposito è consigliato abbinare cibi ricchi di ferro (carni, cacao amaro, crusca di frumento, vegetali a foglia verde scuro, pistacchi, fagioli borlotti, lenticchie, albicocche secche, quinoa, ostriche) con vegetali ricchi di vitamina C (agrumi, broccoli, pomodori, peperoncino, prezzemolo, peperoni, kiwi).

che aiuta l’assorbimento del ferro a livello intestinale. A questo proposito è consigliato abbinare cibi ricchi di ferro (carni, cacao amaro, crusca di frumento, vegetali a foglia verde scuro, pistacchi, fagioli borlotti, lenticchie, albicocche secche, quinoa, ostriche) con vegetali ricchi di vitamina C (agrumi, broccoli, pomodori, peperoncino, prezzemolo, peperoni, kiwi). I minerali come lo zinco e il selenio contribuiscono al mantenimento della normale struttura di capelli e unghie. Le principali fonti alimentari sono il cacao amaro, i funghi prataioli e porcini, i semi oleosi (di sesamo, di anguria e di zucca, di girasole), la frutta secca (noci del brasile, mandorle anacardi), il riso integrale, pesci freschi (tonno, sardina, sogliola, merluzzo), fagioli e spezie (timo, basilico, salvia, origano).