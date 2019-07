Come scegliere salumi e affettati senza correre rischi per la salute

Come scegliere i salumi e gli affettati senza correre rischi per la salute? Facciamo un giro al banco dei salumi dove di frequente si legge sull'etichetta ‘senza additivi aggiunti’ o ‘zero additivo chimici’.

Come scegliere salumi e affettati senza correre rischi

Cosa vuol dire? Ne abbiamo parlato con Federica Mastronardo, biologa nutrizionista. Questa dicitura può essere ingannevole, perché nel caso di salumi come salame e mortadella, alcuni conservanti sono indispensabili per proteggere il cibo da batteri molto pericolosi quali ad esempio il Botulino.

Vediamo come capire quali sono gli additivi più sicuri che non dovrebbero mai mancare nella preparazione di questi prodotti, primo tra tutti il Nitrito di Sodio (E 250) , e impariamo a conoscere altre sostanze più naturali spesso associate ai nitriti, come la Vitamina C o il Sedano, che possono amplificare l’effetto di questi conservanti ma con maggior sicurezza per la salute. Perché non sempre ‘naturale’ è sinonimo di ‘ sano’ al cento per cento.