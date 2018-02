Dieta vegana, il no dei pediatri: “Non è sufficiente, richiede unʼintegrazione”

L'alimentazione vegana non è di per sé sufficiente e richiede un'integrazione, per questo i genitori devono essere consapevoli che si pongono alcuni limiti nel caso in cui vogliano sceglierla per i propri figli.

Niente diete fai da te o auto prescritte, raccomanda Claudio Maffeis, referente della Società italiana di pediatria, commentando il caso del ricorso respinto dal Tar di Bolzano di una famiglia che chiedeva di avere pasti vegani per la loro bimba al nido.

Come riporta Tgcom24, "Se la quantità di energia e di proteine non è sufficiente, se i nutrienti non vengono forniti in quantità sufficiente vi possono essere vari potenziali problemi sul sistema nervoso centrale, sull'accrescimento del piccolo e la possibilità di sviluppo di anemia” - afferma Maffeis dell'Università di Verona - “per questo altrettanto importante se si vuole seguire questo tipo di alimentazione è concordare tutto con il pediatra".

"L'alimentazione onnivora è quella proposta dalla Società italiana di Nutrizione umana come quella di riferimento - spiega ancora l'esperto - quella vegetariana può essere utilizzata (lattoovovegetariana) purché anche questa seguita bene, quella vegana resta sempre da integrare a tutte le età e comporta di seguire bene il bambino nel tempo e monitorarlo attentamente".



"Le diete vegetariane o vegane non sono adeguate nei bambini e nelle donne in gravidanza" è stata invece l'opinione espressa in occasione del congresso della Società italiana di Pediatria preventiva e sociale dal presidente Giuseppe di Mauro. In un position paper di Sipps, Federazione medici pediatri e Federazione italiana medicina perinatale si legge che "le diete vegetariane e vegane non possono essere raccomandate in età evolutiva".