Malattie cardiovascolari, i cibi consigliati e quelli da evitare

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia e nel mondo occidentale. Ogni anno sono responsabili di 17,5 milioni di morti premature, e si prevede che nel 2030 aumenteranno a 23 milioni. A morire in Italia per malattie cardiovascolari sono circa 127mila donne e 98mila uomini, molti di questi hanno meno di 60 anni. un dato importante e sul quale riflettere è che sono responsabili del 30% di tutti i decessi e colpiscono più dei tumori. In questo gruppo di malattie rientrano le più frequenti patologie di origine arteriosclerotica, tra cui le malattie ischemiche del cuore (infarto acuto del miocardio, sindrome coronarica acuta ed angina pectoris), le malattie cerebrovascolari (ictus ischemico ed emorragico) e le arteriopatie periferiche. Ma quali sono le cause scatenanti? Non è solo questione di predisposizione. A causare queste malattie sono numerosi fattori, tra i principali ci sono: il fumo, il tabacco, la sedentarietà, il consumo di alcol, un’alimentazione scorretta, il sovrappeso e l’obesità, l’ipertensione arteriosa, l’ipercolesterolemia, il diabete. Corrette abitudini alimentari e stili di vita sani - dicono gli esperti - possono prevenire il rischio di queste malattie e ridurre la probabilità di una seconda manifestazione importante. Ma come ci si deve comportare a tavola? Quali cibi preferire e quali evitare? Barbara Fiorillo per NapoliToday lo ha chiesto alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Daniela Vitiello.

CIBI CONSIGLIATI

Verdura/Frutta/Legumi: da consumare sia crude che cotte in porzioni abbondanti. Variare la scelta consente di assumere i sali minerali, le vitamine e gli antiossidanti necessari per l’organismo e utili a scopo preventivo per qualsiasi evento di tipo cardiovascolare. Sono presenti, inoltre, gli steroli vegetali che aiutano a ridurre i livelli di colesterolo cosiddetto “cattivo” nel sangue, che è un fattore di rischio cardiovascolare. Questi alimenti sono, inoltre, fonte di antiossidanti, sostanze capaci di contrastare i radicali liberi che innescano come una miccia esplosiva reazioni a catena di stati infiammatori, anche a livello vascolare. Importante è anche il loro contenuto di folati e vitamine del gruppo B per ridurre l’omocisteina (altro fattore di rischio cardiovascolare).

Pesce: da preferire quello azzurro con elevato contenuto di acidi grassi omega 3 che inibiscono l’aggregazione piastrinica (altro fattore di rischio cardiovascolare).

Olio di oliva extravergine/frutta secca: ricchi di omega 3, vitamine liposolubili e minerali che aiutano a migliorare il profilo lipidico.

Carne: da preferire quella bianca

Cereali: ricchi in betaglucani, sono in grado anch’essi di ridurre i livelli di colesterolo circolanti nel sangue.

Acqua: aiuta a fluidificare il sangue ed è parte integrante delle reazioni metaboliche e biochimiche del nostro organismo.

Latte e derivati: da preferire quelli magri, in quanto hanno uno scarso contenuto di grassi. Di fondamentale importanza sono i latti fermentati, bevande a base di latte come kefir, yogurt e altro perché ricchi di microrganismi probiotici che aiutano a rafforzare le difese immunitarie.

Uova: al contrario di quanto si pensa, le uova possono essere consumate. Alcolici: l’uso moderato e consapevole di alcolici, soprattutto del vino rosso, che è ricco di polifenoli, ha un effetto benefico per il cuore.