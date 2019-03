Posate per bambini, per mangiare da soli come fanno i grandi

Assistere ai progressi dei bambini è un'esperienza gratificante e irripetibile per ogni genitore. Si va dai primi passi, alle prime parole fino ad arrivare a piccole prove di indipendenza come mangiare da soli. I bambini amano imitare i grandi e riuscire a mangiare la loro pappa senza l'aiuto di nessuno, come fanno mamma e papà, è una piccola conquista. Insegnare ad usare le posate non è un processo rapido, per affrontare al meglio questa fase basta munirsi di tanti bavaglini, tovagliette e pazienza. Inizialmente sperimenteranno e giocheranno, poi poco alla volta prenderanno consapevolezza fino a diventare dei piccoli lord o principesse. Per rendere questo processo naturale e divertente, scegliere le posate giuste è molto importante. In commercio ci sono tanti modelli ma non tutti sono adatti alle nostre esigenze. Per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato per voi alcuni set di posate adatte ad ogni bambino ed età, perfetti da regalare a vostra nipote o al figlio di una collega.

1. Per imparare a mangiare da soli: Primo set di posate

I bambini amano imitare i genitori e sentirsi grandi quindi non vedono l'ora di mangiare da soli come mamma e papà. Per assistere ai primi successi dei vostri piccoli queste posate sono la scelta ideale. Il set, composto da cucchiaio e forchetta, somiglia alle posate dei grandi, per far sentire i bimbi orgogliosi e stimolare la loro indipendenza. La forchetta ha la punta arrotondata per avere il massimo della sicurezza quando viene usata dal piccolo. Il kit pensato per i bambini dai 18 mesi in su, è realizzato in acciaio inox e plastica colorata. Le posate piccole e leggere sono caratterizzate da un'impugnatura ergonomica perfetta per essere usata dalle piccole mani dei bambini e regalargli il massimo della sicurezza.

2. Per mangiare in sicurezza: Posate termosensibili

Insegnare ai bambini a mangiare da soli è un processo graduale che deve assere affrontato con le posate giuste adatte ad ogni fase. Questi cucchiai pensati per i piccoli dai sei mesi in su, accompagnano i bambini dalla fase dello svezzamento in poi, quando iniziano ad assaggiare le prime pappe. L'impugnatura ergonomica è perfetta per essere afferrata dalle manine dei bambini senza correre il rischio di scivolare. Realizzati in plastica termosensibile, cambiano colore a contatto con il calore, una caratteristica essenziale per evitare spiacevoli incidenti. Pratici e leggeri i cucchiai sono dotati di una piccola custodia in plastica che ci permette di portare le posate sempre con noi e di usale anche quando siamo fuori casa.

3. Per i più piccoli: Set posate ergonomiche

Quando i bambini iniziano a mangiare da soli, devono imparare a tenere le posate nelle loro mani gradualmente. Il set composto da forchetta, cucchiaio e coltello è pensato per accompagnare i piccoli dalla fase dello svezzamento in poi. Il kit realizzato in plastica antiscivolo è perfetto per essere preso dalle piccole maninei senza correre il rischio di farle cadere. La conformazione delle posate, le rende adatte sia per i bambini mancini che destrimani. Il set puo essere lavato comodamente in lavastoviglie senza perdere colore.

4. Per le piccole principesse: Posate con decorazioni

Cenerentola, Biancaneve, Belle e la Bella Addormentata sono sempre nei pensieri delle vostre bambine? Vostra nipote sogna di essere una principessa? Allora queste posate sono il regalo perfetto per ogni bambina che non resiste al fascino delle fiabe. Il manico decorato e curato nei minimi dettagli lascerà a bocca aperta le piccole, che non vedranno l'ora di mangiare con le loro posate preferite. Il set in acciaio inox composto da coltello, forchetta, cucchiaio e cucchiaino è ideale per le piccole dai tre anni in su che hanno acquistato già una certa autonomia. Leggere e resistenti possono essere lavate in lavastoviglie mantenendo intatte le decorazioni.

5. Perfette sia per i bambini che per le bambine: Posate con animali

Se i vostri piccoli amano gli animali, come resistere a questo simpatico set? Le decorazioni in rilievo con gli animali della savana come il leone, la giraffa, la scimmia e l'elefante, conquisteranno i piccoli. Realizzate in acciaio inox, le posate sono perfette per i bambini dai tre anni in su. Il coltello consente ai piccoli di tagliare la carne da soli, senza correre il rischio di tagliarsi le manine. Il cucchiaio e il cucchiaino dalla forma concava, sono pensati per raccogliere il cibo senza far cadere nulla. Il materiale resistente e antigraffio può essere messo in lavastoviglie conservando intatte le caratteristiche anche dopo diversi lavaggi.

