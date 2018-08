I migliori condizionatori a parete monosplit

Il classico condizionatore d’aria a parete è sicuramente una delle migliori soluzioni per combattere le elevate temperature estive.

In fase di acquisto è importante valutare diverse caratteristiche tecniche a partire dai BTU (British Thermal Unit); maggiore sarà questo valore e più grande sarà l’ambiente che il condizionatore riuscirà a raffreddare o riscaldare. Inoltre è importante valutare la classe energetica (A+++, A++, A+, ecc) e la rumorosità. Infine è consigliabile acquistare modelli con tecnologia inverter capace di ottimizzare in modo intelligente i consumi e dotati di connessione WiFi per il controllo anche fuori casa da smartphone.

1. Samsung New Triangle

Al vertice della nostra classifica si posizione la serie di Samsung New Triangle disponibile nelle versioni da 9000 e 12.000 BTU con classe di efficienza energetica A++/A+. Un prodotto che si distingue per la sua particolare forma triangolare che consente un maggior flusso d’aria grazie ad una più ampia bocchetta ed un ventilatore più grande.

Ricordiamo inoltre la funzione “2 step cooling”, un esclusivo sistema di raffrescamento in due fasi che permette di ottenere basse temperature in brevissimo tempo ed un elevato comfort.

Infine la completa piattaforma smart WiFi che consente di controllare il condizionatore, anche fuori casa, tramite smartphone.

2. Samsung Quantum Maldives

La serie Quantum Maldives di Samsung si distingue per l’ottimo rapporto qualità/prezzo con tre varianti disponibili da 9000 a 18.000 BTU. Un prodotto ricco di funzioni con l’impostazione “Good Sleep” ottimizzata per il funzionamento di notte e la funzione “Autoclean” che elimina l'umidità nell'unità interna prevenendo la proliferazione di muffe, batteri e cattivi odori.

Un prodotto, inoltre, poco rumoroso ed efficiente dotato di tecnologia Smart inverter.

3. Mitsubishi MSZ-LN

I climatizzatori della serie MSZ-LN sono prodotti di fascia alta che si distinguono per il loro design minimale ed elegante con un doppio deflettore frontale per un’ottimale distribuzione del flusso d’aria. Condizionatore dotato anche di un sensore di presenza “3D i-see” che regola la potenza del getto d’aria in base al numero di persone presenti nella stanza. Non manca inoltre una piattaforma per la gestione da remoto, tramite smartphone o tablet, in grado anche di monitorare i consumi energetici del climatizzatore. Citiamo infine la tecnologia “Plasma Quad Plus” capace di neutralizzare il 99% dei batteri presenti nella stanza.

4. Ariston Kios

L’Ariston Kios è una serie composta da due modelli dotati di tecnologia inverter e design pulito e raffinato. Un prodotto dal costo contenuto, con display retroilluminato integrato, che vanta inoltre una classe energetica A+++ / A++ con un'efficiente funzione Eco. Ricordiamo, inoltre, il telecomando dotato di tecnologia “Follow me” con sensore di temperatura e le modalità turbo e silence.

5. Daikin Ururu Sarara

La serie Daikin Ururu Sarara spicca per i suoi consumi ridotti con una classe di efficienza energetica A+++. Un prodotto completo, dotato di tecnologia Inverter e sensore “Intelligent Eye” a 2 zone in grado di rilevare la presenza di persone dirigendo in modo ottimale il flusso dell'aria; sistema che passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico quando non rileva alcuna presenza in un ambiente. Ricordiamo infine la piattaforma WiFi con l’app Daikin Online Controller che consente di gestire il climatizzatore tramite cellulare. Peccato per il prezzo più elevato della concorrenza.

