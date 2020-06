I filtri per depurare l’acqua del rubinetto

Bere molta acqua fa bene alla salute, quella del rubinetto è l'ideale se avete scelto di limitare l’utilizzo della plastica.

L’acqua del rubinetto grazie a controlli preposti dalle autorità sanitarie è sana e sicura. Può succedere, però, che le tubature che attraversano i palazzi o che smistano l’acqua all’interno delle case, potrebbero renderla eccessivamente calcarea.

Per migliorare il sapore e limitare la quantità di calcare molti hanno deciso di adottare la caraffa filtrante, con filtri che devono essere cambiati periodicamente. In alternativa è possibile optare per i modelli da agganciare al rubinetto.

Vediamo i migliori filtri per avere acqua depurata, per una vita più green e senza più il disagio di portare casse pesanti.

Il filtro composto da carboni attivi di origine naturale, riduce il cloro, il calcare, i metalli come piombo e rame. Grazie a questi filtri da caraffa, l’acqua avrà un sapore migliore, come il tè e il caffè sia nella versione fredda che calda. Inoltre, sono perfetti per prevenire il calcare all’interno degli elettrodomestici. Il filtro dura 4 settimane al termine delle quali perde la capacità. Compatibile con tutte le caraffe Brita la confezione include 6 filtri, per avere acqua depurata e sicura a lungo.

Le cartucce Laica, filtrano l’acqua migliorandone il gusto e riducendo la presenza di alcune sostanze come calcare e metalli. Le cartucce made in Italy, sono formate da carboni attivi vegetali argentizzati e resine a scambio ionico. Mentre i primi sono efficaci per ridurre il cloro e i derivati, le resine a scambio ionico sono ideali per eliminare i metalli pesanti. Le cartucce possono filtrare fino a 150 litri di acqua e sono tacciabili per avere il massimo della sicurezza e della qualità. La confezione è composta da 5 filtri con uno in omaggio.

Se non volete avere l’ingombro della caraffa e avere acqua depurata ogni volta che aprite il rubinetto, questo sistema filtrante è l’ideale. Il modello riduce cloro e tutte quelle sostanze che possono alterare il gusto dell'acqua del rubinetto, come pesticidi, erbicidi e metalli. Il filtro facile da montare, si installa su ogni tipo di rubinetto grazie a cinque adattatori inclusi nella confezione. La filtrazione rapida, può essere stabilita grazie alle tre funzioni di erogazione: filtrata, non filtrata a getto continuo con funzione doccino. Dotata di display digitale mostra la capacità effettiva del filtro, 600 litri, e il conteggio di quelli residui fino alla sostituzione.

Per bere acqua piacevole al palato il filtri con magnesio sono immancabili. Il minerale migliora il gusto e l’acqua diventa un'ottima base per preparare caffè e tè deliziosi. Grazie alla tecnologia brevettata, la cartuccia filtrante offre la protezione anticalcare, mantenendo la presenza di calcio e magnesio nell’acqua. Il dispositivo può filtrare fino a 120 litri, grazie alla confezione disponibile con 3+1 o 5+1 potrete bere acqua sana e gustosa per molto tempo.

Per chi non ha molto spazio per una caraffa, la soluzione è utilizzare una bottiglia in cui inserire il disco filtrante che riduce il cloro e le impurità come pesticidi e erbicidi. La durata del filtro è di 4 settimane e per capire quando cambiarlo la bottiglia e le borracce filtranti Brita sono dotate di un dispositivo Memo. Una volta trascorso il periodo lampeggia e vi avvisa che è arrivato il momento di rinnovarlo. La confezione con 3 dischi filtranti microdisc assicura 3 mesi di filtrazione.

Con il filtro da rubinetto Tapp avrete acqua pulita e dal buon sapore in pochi secondi. Il depuratore ecologico, vi permetterà di ridurre l’utilizzo della plastica ed elimina lo sforzo di trasportate continuamente casse d’acqua. Facile da installare filtra cloro, pesticidi, metalli pesanti e microplastica fino a 5 micrometri, migliorando anche il sapore dell'acqua. Ideale per preparare il caffè o tè, ha una durata di circa 2-3 mesi con una portata di 1500 litri. Con una semplice levetta presente sul dispositivo, potete decidere se utilizzare l’acqua filtrata o meno.

