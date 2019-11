I migliori tiragraffi per gatti, per ogni esigenza e fascia di prezzo

Comprare un tiragraffi da mettere in casa per il prorio gatto è utile? Per rispondere correttamente a questa domanda bisogna partire da una considerazione importante: graffiare è insito nella natura dei gatti, un istinto primordiale che nessuna "punizione" sarà in grado di limitare o eliminare, men che meno il tagli delle unghie (un’unghia più sottile, infatti, è anche un’unghia più affilata).

Il gatto, infatti, comunica e marca il territorio anche attraverso la graffiatura (tra i cuscinetti delle zampe sono infatti presenti ghiandole per la secrezione di feromoni che rilasciano una serie di informazioni sul sesso, l’età e lo stato di salute dell'animale), e, se non ha modo di uscire ad affilare le proprie unghie, è sicuramente utile provvedere all’acquisto di un tiragraffi da tenere in casa.

Il tiragraffi è uno strumento ideato proprio per dirottare l’attenzione del gatto da mobili, tende e divani vari, lasciandogli dare sfogo ai suoi istinti senza costringerci e ri-arredare casa costantemente; in commercio è disponibile un’ampia gamma di tiragraffi, ognuno caratterizzato da forme, dimensioni e colori diversi: dai più semplici ed economici alle vere e proprie "palestre", aree gioco robuste e resistenti dove il gatto può dormire, giocare e farsi le unghie, abbiamo selezionato i 5 modelli migliori, adatti ad ogni esigenza e fascia di prezzo!

Questo di Nobleza è il modello di tiragraffi più semplice in assoluto: un rettangolo (38.2x24.5x4 cm) in canapa naturale e cartone ondulato, con due pesciolini in corda. Adatto sia a cuccioli che a gatti adulti, nella confezione è compresa anche una bustina di erba gatta essiccata e triturata da spargere in piccole quantità sul tiragraffi, per un effetto attrattivo irresistibile!

Realizzato con materiali resistenti e di qualità, ha un ottimo prezzo ed è amatissimo da tutti i piccoli felini. Inoltre, può essere utilizzato dal gatto per farsi le unghie in orizzontale, se il tiragraffi è posizionato a terra, o in verticale, poggiando il tiragraffi sul muro.

Questo modello il più semplice dei tiragraffi a colonna, che, senza troppi fronzoli, offre al gatto un posto sicuro dove farsi le unghie e giocare, senza danneggiare divani e altri mobili. Alla base d’appoggio in felpa si aggiunge una colonnina alta 40 cm in corda, e un cordino con una piuma attaccata, cosa che rende questo tiragraffi un luogo ideale dove giocare e farsi le unghie anche in verticale. Una struttura di dimensioni ridotte (30x30x42 cm), studiata per essere poco ingombrante e facilmente spostabile e perfetta per chi non ha troppo spazio in casa

Facile da montare, è realizzato con materiali robusti e di ottima qualità; inoltre, nella confezione è compreso un lecca lecca per gatti alla menta, ideale per l'igiene orale del nostro piccolo amico.

I gatti, si sa, possono essere particolarmente testardi; se il tuo gatto non vede altro che il divano, la soluzione migliore è indubbiamente il tappetino tiragraffi per braccioli.

Questo tappetino (60x70 cm) è stato studiato specificatamente per proteggere i braccioli del divano, ma può essere utilizzato anche su poltrone e sedie. Grazie alle fasce in velcro e ai laccetti presenti, si fissa facilmente al bracciolo e ai piedini del divano, andando a coprire l'intero lato e una parte frontale del bracciolo, anche se è importante prendere bene le misure e verificarne la compatibilità con il proprio divano prima di procedere all'acquisto. Realizzato in lino e in fibre di sisal naturale, robuste e resistenti, è disponibile sia nella versione destra che in quella sinistra, a seconda del bracciolo su cui si vuole utilizzare. Inoltre, grazie al design minimale e ai colori discreti (disponibile in grigio chiaro, grigio scuro e beige), questo tappetino si integra alla perfezione con l'arredo di casa.

Questo di Dibea è un tiragraffi che coniuga necessità e divertimento: le tre colonne in corda sono perfette per farsi le unghie in verticale, mentre la cuccia in morbido pile e il cordino con pallina attaccata lo rendono ideale anche come zona gioco e relax.

Il tiragraffi non è eccessivamente ingombrante (50x30x85 cm), ma è fornito di accessori che lo rendono completo e funzionale; oltre alla morbida cuccia (30x30 cm), i due piani in pile forniscono un ottimo punto di osservazione e di riposo, e le tre colonne sono rivestite in sisal resistente e di qualità. Realizzato con ottimi materiali, stabile e facile da montare, è disponibile in 4 colori diversi (beige, nero, grigio chiaro e marrone), e nella confezione è incluso il kit di montaggio fai da te e il libretto di istruzioni.

Il tiragraffi di Feandrea è indubbiamente un modello di lusso: un'architettura multi piano alta 1.54 cm composta da 5 colonne con sezioni in corda, una casetta (35x30x25 cm), un'amaca, quattro piani di appoggio, un trespolo con cuscino imbottito (tutto rivestito in morbido pile) e un'area gioco con cordini, 3 palline e stecche in sisal.

Un tiragraffi "tutto in uno" davvero completo (84x50x154 cm), perfetto per gatti adulti, sia attivi e giocherelloni che più sedentari e coccoloni. La struttura è stabile, solida e sicura, ed è realizzata con materiali resistenti e di qualità; facile da montare, nella confezione sono incluse le istruzioni, chiari e dettagliate, e un set di viti e brugole, oltre ad un sacchetto con una vite di riserva per ogni tipo.

