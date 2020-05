L’affettatrice per tagliare facilmente l’anguria a cubetti

L’anguria con il suo sapore fresco e delizioso è il frutto a cui è difficile rinunciare in estate. Spesso tagliarlo diventa difficile e si corre il rischio di sporcarsi. Per affettarla senza problemi e in pochi minuti l’affettatrice è l’accessorio must have da avere in cucina.

Mentre con il coltello è difficile tagliarla e si rischia di far cadere la polpa, con questa affettatrice in pochi minuti si realizzeranno piccoli cubetti da gustare comodamente seduti in giardino o in terrazzo.

L’affettatrice composta da una ruota scorre lungo la polpa, la scava e la taglia a pezzetti piccoli, perfetta per creare macedonie fresche e gustose.