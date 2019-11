De’Longhi presenta la nuova Colombina Evo, che unisce design e tecnologia

L'aspirapolvere è diventato l'elettrodomestico indispensabile da avere in casa, per avere l'appartamento sempre pulito in poco tempo. Nel corso degli anni e con l'evoluzione tecnologica, i modelli senza filo e multifunzione sono diventati irrinunciabili soprattutto per chi non ha molto tempo da dedicare alle pulizie.

Nell'ottica di queste esigenze De’ Longhi presenta la nuova Colombina EVO, caratterizzata da una partnership inedita. Per la prima volta l'azienda italiana sarà accanto a The Walt Disney Company Italia nel lancio del nuovo film “Star Wars – L’ascesa di Skywalker”, un'accoppiata per valorizzare l’evoluzione di un elettrodomestico ormai diventato iconico

Colombina EVO è l’evoluzione della tradizionale Colombina ed è disponibile in 3 modelli differenti con 6 colorazioni diverse. Caratterizzata da un motore digitale da 350w a 400w due volte più potente rispetto alla precedente gamma Colombina Cordless, riesce a raggiunge fino a 100.000 giri al minuto. Dotata di tecnologia Brushless, che si basa su magneti per la rotazione del motore, garantisce perfomance di aspirazione elevatissime e riesce a catturare anche il più piccolo granello di polvere.

Perfetta se in casa ci sono bambini o soggetti allergici, l'aspirapolvere, dispone di quattro stadi di filtrazione, mentre un doppio filtro ciclonico in metallo consente di bloccare le particelle più grossolane. Il filtro epa lavabile, posto prima del motore, intrappola le particelle più piccole, per evitare che la polvere raggiunga le parti più delicate del motore e comprometterne il funzionamento. Dotata anche del filtro polyfoam, filtra l'aria di scarico proveniente dal motore e limita la rumorosità dell'apparecchio.

Perfetta su ogni superfice e per ogni tipo di sporco, Colombina EVO è dotata di una spazzola motorizzata per rimuovere anche lo sporco più difficile, una bocchetta a lancia con setole integrate estraibili ideale per le fessure, una bocchetta multiuso, la spazzola per mobili ed imbottiti e il tubo prolunga flessibile. Per i modelli top di gamma, è disponibile una spazzola autopulente Combo System, ideale per la raccolta di peli di animale e capelli

La tecnologia Flex 180, con uno snodo posizionato alla base della spazzola, consente di raggiungere anche gli angoli più ostici. L’aspirapolvere, comoda e leggera, con un peso inferiore a 1,5kg, è maneggevole e facile da utilizzare.

L’elegante sistema di supporto a muro, con porta accessori, consente di riporre la scopa in modo comodo, mantenendo la casa in ordine. La batteria della Colombina EVO da 21,6 volt, consente un’autonomia di lavoro di trenta minuti, può essere rimossa dal corpo della scopa e caricata anche separatamente.