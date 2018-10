Arena presenta i costumi per la donna che vuole sentirsi chic e a proprio agio anche in piscina

Con l'autunno ormai arrivato, non può mancare il ritorno in piscina. Se ancora non siamo del tutto convinte e abbiamo bisogno di un incentivo in più per tuffarci di nuovo in vasca, la nuova linea di costumi ideata da Arena fa al caso nostro. La Capsule Collection Therese Alshammar for Bodylift semplice, ma elegante ci conquisterà tutte.

Chi pratica questo sport, per passione o divertimento, sa bene la necessità di indossare un costume resistente, tecnico ed elegante. La mini-collezione disegnata con la consulenza di Therese Alshammar, nuotatrice svedese 12 volte campionessa mondiale di nuoto, 21 volte campionessa d’Europa e tripla medaglia olimpica, ha tutte queste caratteristiche.

La linea che fa parte della più ampia collezione Bodylift Fall Winter 2018, è composta da quattro modelli dallo stile minimal che giocano sul contrasto delicato tra bianco e nero a cui si associano grafiche glam e chic.

La collezione oltre a puntare sull'eleganza, pensa anche alla comodità e alla praticità. Il tessuto innovativo Sensitive Fit, interamente progettato in Italia, è altamente modellante e garantisce il massimo del supporto e libertà di movimento. I materiali high-tech e la presenza di pannelli modellanti Bodylift posizionati in modo strategico, accompagnano le curve naturalmente. Inoltre il sistema tummy control sostiene l'addome ed esalta la silhouette nei punti giusti per donare comfort, eleganza e sicurezza anche durante gli allenamenti o una piacevole giornata in piscina.

Una nuotatrice non può dirsi completa senza accessori fondamentali come borsa, sandali e accappatoio. La collezione ideata da Arena è arricchita da sacca, asciugamano e scarpe da piscina, che richiamano lo stile minimal ed elegante dei costumi, per un look impeccabile anche in piscina.

Non vedete l'ora di tuffarvi in piscina con il vostro nuovo costume? La nuova collezione è disponibile sul sito ufficiale Arena o su Amazon, per assicurarvi un ritorno in grande stile.