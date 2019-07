I cubetti di ghiaccio che raffreddano ma non diluiscono i drink

Se ami avere bevande sempre fresche, ma non ti piace quando il tuo drink è diluito dall'acqua del ghiaccio sciolto, per non rinunciare a nulla, puoi scegliere i cubetti freddi in acciaio inox.

Basta lasciare raffreddare per qualche ora i cubetti nel congelatore e con la pinza inclusa nella confezione, li togli dal freezer e li mettili nei bicchieri dei cocktail che stai preparando per te e i tuoi amici.

Il risultato? Un drink fresco in pochissimo tempo senza vedere la tua coca cola, liquore, vino, cocktail o spremuta diluita.

Perfetti per ogni tipo di bevanda, non alterano il sapore di ciò che stai bevendo

Una volta finito l'aperitivo, non devi fare altro che lavarli con l'acqua, asciugarli e rimettili in freezer, pronti per usati quando avrai vogli di dissetarti con una bevanda fresca!