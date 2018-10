Smeg celebra il compleanno di Topolino con un frigo in edizione limitata

Il 18 novembre Topolino compie 90 anni e dopo collezioni d'abbigliamento, accessori e francobolli, alla festa per la celebrazione del topo più simpatico dei fumetti non poteva mancare la Smeg. L'azienda italiana ha deciso di dedicare all'iconico personaggio amato sia dai grandi che dai bambini un frigorifero del tutto particolare.

Il brand italiano che non è nuovo alle collaborazione con i grandi marchi, come Dolce&Gabbana, ha deciso di abbandonare il mondo della moda per dedicarsi a quello dei fumetti. Per festeggiare il compleanno di Topolino, la Smeg in collaborazione con la Disney ha deciso di realizzare l'edizione limitata di frigoriferi mettendo in commercio solo 90 pezzi, propio come gli anni compiuti del personaggio in guanti bianchi e pantaloni rossi.

Il modello scelto per omaggiare il fumetto è l'iconico frigo dalle linee vintage. Su ogni frigorifero dell'edizione limitata è raffigurato il bozzetto di Topolino mentre scherzosamente cerca di raggiungere la maniglia. A rendere il modello un vero pezzo da collezione c'è la targa in argento che riporta il numero di identificazione.

Il frigorifero dal mood anni '60 grazie al profilo bombato, è caratterizzato da una tecnologia contemporanea con rilevanti novità per garantire le massime prestazioni ed efficienza, come la Classe energetica A+++, il sistema di raffreddamento Multiflow, un cassetto Life Plus 0°C e due strip LED per l’illuminazione.

I profili cromati brillanti definiscono e personalizzano le morbide forme ellissoidali facendo del frigo un pezzo di design, studiato in ogni dettaglio. Il modello che celebra la collaborazione tra due marchi creativi, sarà disponibile in Europa fino ad esaurimento scorte. Non resta che affrettarvi per non farvi sfuggire l'iconico frigorifero.