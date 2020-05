Il libro dei fiori per insegnare la meraviglia della natura ai bambini

Yuval Zommer illustratore e art director è autore di numerosi libri illustrati per bambini come Il libro degli insetti, Il libro degli animali selvatici, Il libro del mare, Il libro degli uccelli tutti realizzati per appassionare i piccoli alla natura.

L’autore ritorna in libreria con un nuovo volume interamente dedicato ai fiori. Fioriture, impollinazione, radici, il mondo vegetale non avrà più segreti.

In compagnia dei piccoli non vi resta che immergervi in questo album e farvi conquistare dai colorati e delicati disegni di Zommer.