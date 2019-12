Mini stufa: la soluzione per combattere il freddo in casa o in ufficio

Riuscire a concentrarsi e a lavorare in un ambiente freddo e umido e difficile. Inoltre, quando torniamo a casa dopo una lunga giornata di lavoro il desiderio di tutti è quello di trovare un ambiente caldo e accogliente. Per riscaldarsi in pochi minuti, il mini termoventilatore da 500w è il compagno perfetto in inverno.

Posizionato sulla scrivania o sul pavimento, terrà al caldo mani e piedi mentre stiamo lavorando o guardando comodamente il televisore.

Il termoventilatore dopo pochi secondi dall'accensione, avrà una temperatura costante, per ridurre il consumo di energia del 50%.

Realizzato in materiale ignifugo ABS + PC di grado UL94 V0, può resistere a diverse ore in funzione senza alcun rischio per la nostra sicurezza.

Il filtro protegge il termoventilatore da polvere e capelli che non aderiscono alla parte in ceramica PTC evitando odori sgradevoli, ma assicurando il massimo dell'affidabilità.

Il modello può essere ruotato fino a 90° con un raggio d'azione ampio. Non vi resta che posizionarlo in base alle vostre esigenze e sarete caldi e protetti.

Perfetto come regalo di Natale il termoventilatore farà contento anche il collega più freddoloso.