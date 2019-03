La nuova linea di scarpe da ginnastica Nike Black Leopard gioca con l'animalier

Ha dominato le passerelle, riempito le vetrine dei negozi e ora conquista anche il mondo dello sport. L'animalier, il must have della primavera 2019, ora approda anche nell'abbigliamento sportivo. La Nike sempre attenta alle ultime tendenze, si è fatta conquistare da questa stampa sia nella versione pitonata che in quella leopardata.

Il colosso sportivo americano ha presentato la sua nuova collezione di scarpe sportive Black Leopard. Il tratto distintivo delle sneakers? Tomaia e intersuola total black, con dettagli rossi e blu a stampa leopardata. Vediamo insieme le caratteristiche dei diversi modelli.

Nike M2K Tekno Animal

Il modello si ispira al brand Monarch rivisitato in chiave morderna. La tomaia realizzata in pelle e tessuto, per aver la massima resistenza durante la corsa grazie alla struttura multistrato, si ispira al design Monarch. L'intersuola in schiuma voluminosa è pensata per ammortizzare e dare il massimo della leggerezza alla gamba anche dopo diverse ore d'allenamento. Le sneakers total black sono caratterizzate da dettagli leopard blu. Perfette per chi vuole essere sempre alla moda.

Nike Air Max 95 Premium Animal

Le sneakers ispiratate all'anatomia umana hanno uno stile unico e irresistibile. L’intersuola con intagli consente la massima flessione del piede, ricalcando la colonna vertebrale. Gli inserti sono la rappresentazione dei muscoli, gli occhielli dei lacci, con sistema di allacciatura innovativo sono pensati per una calzata personalizzata, sono le costole. Infine, il mesh sulla tomaia, in materiale naturale e sintetico per avere la massima resistenza, è la pelle. Una combinazione di elementi pensata per regalare il massimo del comfort e delle prestazioni senza tralasciare lo stile moderno e di tendenza.

Nike Air Max 98 Premium Animal

Per gli amanti dello stile classico, ma con un tocco di modernità, il modello è imperdibile. La Nike Air Max 98 Premium Animal si ispira allo stile rétro dei modelli Air Max combinandolo con le innovazioni e i trend degli ultimi anni per un risultato esteticamente bello e confortevole. La tomaia in pelle e mesh garantisce traspirabilità e resistenza mantenendo il piede al sicuro anche dopo lunghe ore di allenamento.

Cosa ne pensate delle nuove scarpe sportive della Nike? Quale modello vi ha colpito? Se non riuscite a resistere le potete acquistare direttamente sul sito Nike. com