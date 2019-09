Samsung, tutte le novità presentate ad IFA 2019

Le case nel corso degli anni sono diventate lo specchio della personalità e il luogo in cui possiamo esprimere liberamente il nostro stile e gusto. Questa tendenza va di pari passo con la necessità di avere elettrodomestici all'avanguardia in grado di rendere la nostra vita sempre più smart.

Questa evoluzione ha portato Samsung a creare una nuova linea interamente dedicata ai frigoriferi. I nuovi modelli Bespoke, sono stati presentati all'IFA, la fiera internazionale dell’elettronica di consumo, che quest'anno si svolge dal 6 all'11 settembre a Berlino. La caratteristica principale del nuovo frigorifero Bespoke? La possibilità di personalizzarlo totalmente nei materiali, misure e colore.

L'azienda sudcoreana, con la linea Bespoke ha rivoluzionato il modo di concepire i frigoriferi, trasformandoli in un vero e proprio elemento di stile. Possiamo creare 8 diverse tipologie di frigorifero, con unità che possono andare da 1 a 4 porte. Perfette per creare un elettrodomestico che risponde in pieno alle nostre esigenze e allo stile della cucina.

Samsung non si ferma qui e ci permette di esprimere in pieno la nostra personalità. Oltre alla scelta dei colori e delle porte, possiamo decidere il materiale che si abbina meglio al resto della cucina. Non ci resta che scegliere tra cottametal che si declina su toni del nero, bianco e verde, il vetro satinato è disponibile in colori opachi come il grigio il blu, il corallo e il giallo, il vetro glam è ideale per chi ama finiture lucide e brillanti in bianco o rosa.

Il marchio sudcoreano, non si è limitato a presentare solo i frigoriferi, ma ha deciso di innovare anche altri elettrodomestici. Tra questi non poteva mancare il forno a vapore Dual Cook Steam, rende la cottura ancora più semplice e intelligente, con otto diverse opzioni di cottura disponibili tramite lo Steam Assisted Cooking, che guiderà i consumatori a esplorare nuovi modi di cucinare pasti sani e prelibati.

Samsung si è concentrata su prodotti che si adattano allo stile di vita dei consumatori che tendono a vivere sempre più vicini alle aree urbane in abitazioni spesso piccole. Per questo ha sviluppato AirDresser, che ricorda un guardaroba o uno specchio verticale, che nello stesso tempo è un dispositivo che rinfresca e igienizza i vestiti.

Per chi è allergico c'è Air Purifier AX9500, il primo sistema di purificazione Wind-FreeTM al mondo. Il suo design modulare assicura che possa adattarsi a una varietà di case e grazie al suo sistema di filtraggio a tre strati, riduce la presenza di gas nocivi, polvere e allergeni dall'aria in casa.

Per chi, invece, non rinuncia ad avere una casa sempre pulita anche se ha poco tempo, l'azienda sudcoreana ha presentato l'aspirapolvere senza filo POWERstick Jet, con un sistema di filtraggio HEPA a 5 strati e la durata della batteria di un'ora, è in grado di catturare il 99,9% di particelle di polvere e allergeni.

Le novità della Samsung all'IFA 2019 sono tante, non resta che scegliere quella più adatta alle nostre esigenze.