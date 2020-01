La scarpiera da porta per chi ha poco spazio in casa

Le case sono diventate sempre più piccole, quindi riuscire ad averla in ordine non è sempre facile. Se poi siete amanti delle scarpe e non volete trovarle in giro per casa, la soluzione che fa per voi è la scarpiera da porta.

Realizzata in PVC è composta da 24 tasche. Trasparenti e spaziose consentono di prendere tutto ciò che vi serve in un attimo, individuando il contenuto con facilità.

I ganci pensati per le porte standard permettono di applicarla ad ogni infisso e recuperare così spazio.

Ideale per conservare oggetti, la tasca si trasforma in una pratica dispensa per conservare cibo e alimenti, anche se non abbiamo posto in casa.