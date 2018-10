Make up: i rossetti più cool dell’Autunno/Inverno 2018-2019

L’autunno porta nuovi colori anche se parliamo di make up. Così, dopo un’annata all’insegna dei colori mat, nuove tonalità di rossetti si fanno strada per imporsi come trend assoluti dell’Autunno/Inverno 2018-2019. E, questa volta, c’è davvero da sbizzarrirsi. Sì, perché come anche le ultime sfilate hanno dimostrato, nei prossimi mesi la parola d’ordine è cambiare.

Non c’è una regola ben precisa, ma i rossetti must have possono essere mat e lucidi, dalle tinte calde e naturali o eccentriche e fuori dai canoni. Il mat (l’effetto opaco), tanto di moda negli scorsi mesi, resiste tra i trend delle nuove stagioni, ma si alterna alle texture lucide e luminose. Anche il classico lipgloss torna in pole position, in versione neutra o colorata.

Le tinte calde sono in prima linea, in particolar modo il beige rosato, ma anche l’effetto total nude sulle labbra torna in auge con rossetti dall’effetto vedo non vedo, sia mat che lucidi anche in questo caso. Attenzione, però, perché, se nei prossimi mesi si punta sul nude e sul tradizionale rosso, c’è anche tanta voglia di stravaganza. Così sulle labbra (e anche sugli occhi) spiccano l’arancio, il viola, il giallo e persino il verde e il blu.

Li abbiamo visti alla London Fashion Week e alla New York Fashion Week e hanno lasciato il segno. Certo, si tratta di colori che non si usano per tutti i giorni, con i quali non si esce a fare la spesa o per andare in ufficio, ma perché non giocarci in occasione di una serata particolare, di una festa, di un evento eccezionale? Sono i rossetti pop: almeno uno non può mancare nel beauty case dell’Autunno/Inverno.

E, per concludere, apriamo una breve ma intensa parentesi sui gloss colorati protagonisti dei prossimi mesi. In primo piano c’è il gloss bordeaux, ideale per impreziosire anche un nude make up. Via libera a tutte le sfumature di rosa. Ma ricordate, soprattutto, di tenere sempre in borsa un lucidalabbra trasparente, con il quale non si sbaglia mai.