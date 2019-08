Sauna per il viso Wolady: per una pelle sempre perfetta

Se anche per te la beauty routine del viso è un irrinunciabile momento di relax e piacere, condito da creme, sieri e detergenti specifici, la sauna per il viso potrebbe decisamente fare al caso tuo; infatti, non solo migliora l’aspetto della pelle, ma contribuisce anche ad aumentare l’efficacia dei cosmetici applicati grazie all’azione del vapore, che deterge i pori a fondo e li libera da ostruzioni e impurità.

La sauna facciale favorisce inoltre l’eliminazione delle cellule morte, stimolando rapidamente il rinnovo epidermico; le cellule appena nate contengono collagene, il che significa incarnato uniforme, giovane e luminoso. Un altro grande vantaggio della sauna facciale è che si può usare comodamente a casa, a qualsiasi ora del giorno e della sera, in maniera piuttosto pratica.

La sauna per il viso marcata Wolady è l’accessorio ideale per pulire e idratare a fonda la pelle, eliminare imperfezioni e punti neri e contrastare le macchie. Molto pratica e maneggevole, di facile utilizzo ma al contempo di una professionalità sorprendente: basterà aggiungere l'acqua e attaccare la sauna facciale alla corrente, per iniziare subito a godere dei suoi benefici. La temperatura del vapore emesso dalla sauna è di 40 ?, per cui è consigliabile rimanere col viso ad una distanza di circa 20/30 centimetri.

Questa sauna facciale ha un’altra caratteristica molto interessante: può essere utilizzata come umidificatore per gli ambienti e per fare i suffumigi, dando sollievo ai bronchi e alle vie respiratorie. All'interno della confezione è presente, oltre alla sauna, un coperchio di chiusura anti polvere, un set di 3 strumenti per la rimozione dei punti neri, contenuti in una comoda confezione, il libretto di istruzioni e la garanzia.

Ideale come elemento da inserire nella propria beauty routine, la sauna per il viso di Wolady è un prodotto molto valido, funzionale, dal design accattivante e dall’ottimo rapporto qualità prezzo: consigliatissima!

