Guida all'acquisto: i migliori prodotti per la cura della barba da acquistare on line

Da alcuni anni a questa parte, la barba si è sempre più imposta come dettaglio beauty fondamentale per sottolineare la personalità e lo stile di ogni uomo; inoltre, le tendenze moda 2020 prevedono una barba dallo stile classico, sobrio e privo di eccessi, che necessita di cure e attenzioni al dettaglio.

Abbiamo quindi selezionato i prodotti e accessori per la cura della barba con il migliore rapporto qualità prezzo per prendersi cura della barba giorno dopo giorno in modo semplice e accurato: scoprili subito!

Il kit di BFWood è l'ideale per la cura quotidiana della barba; di ottima qualità e completo, questo kit si presenta confezionato in un'elegante scatola di cartone decorata ed è composto da:

1 spazzola da barba (dimensioni: 6x6x4cm), con setole naturali di cinghiale e perfetta per distribuire oli, balsami e cere da barba , modellandola, idratandola e ammorbidendola;

e baffi; 1 paio di forbici, piccole (lunghezza 13 cm), eleganti e dal design ergonomico;

1 confezione di balsamo per barba al profumo di sandalo da 30g, capace di rendere la barba morbida e disciplinata;

Lo shampoo per barba al legno di sandalo di Barbman pulisce in profondità la pelle del viso e la barba, stimolandone la crescita, nutrendola ed idratandola, grazie alla sua formula unica basata su ingredienti naturali al 100%. Arricchito con oli essenziali di sandalo, per un profumo maschile discreto e piacevole, è l'ideale per ogni tipo di barba ed è perfetto da utilizzare anche prima della rasatura.

L'olio per la cura della barba di Proraso si caratterizza per la formula priva di siliconi ed arricchita con olio di macadamia e di avocado, che penetra in profondità e regala alla barba corposità e nutrimento, ammorbidendola e proteggendola da secchezza e aggressioni esterne. Inoltre, quest'olio preserva l'idratazione della pelle, riequilibrandone il tenore lipidico e migliorandone morbidezza ed omogeneità. Ideale per nutrire e disciplinare la barba lunga, l'olio di Proraso si presenta in un flacone di vetro con dosatore contagocce, che ne permette un utilizzo preciso senza spreco di prodotto.

Il balsamo per barba di Camden Barbershop Company ammorbidisce, dona lucentezza, volume e idratazione, previene il prurito e la forfora e regala un profumo fresco e maschile ad ogni tipo di barba; realizzato con ingredienti 100% naturali (burro di Karité, cera d'api, olio di mandorle, oli essenziali di legno di cedro e limone), è privo di profumi o conservanti artificiali, è prodotto secondo i più alti standard di qualità e si caratterizza per il tipico profumo della linea Original dell'azienda, in cui l'odore asprigno del legno di cedro si fonde con l'aroma fresco del limone, creando una fragranza unica, inconfondibile e fresca.

Ideale per barbe medie e lunghe, grazie alla sua consistenza solida, il balsamo da barba conferisce ulteriore struttura e pienezza; inoltre, con questo balsamo riceverai un ebook chiaro e completo, con tutti i consigli per utilizzare al meglio il balsamo, per avere una buona routine per la cura della barba e darle un aspetto ordinato e curato.

La crema modellante per barba e capelli di L'Oreal Paris è un prodotto a base di olio essenziale di legno di cedro che nutre e modella sia la barba che i capelli. Facile da usare e dal risultato preciso, questa crema ha un fissaggio medio, un effetto lucido e regala una barba ordinata a lungo e un'acconciatura definita.

Il pettine lisciante di Anlan è un beauty tool di qualità capace di lisciare alla perfezione barba e capelli, eliminando l'effetto crespo e regalando una styling preciso e duraturo. Composto da 34 denti riscaldate in ceramica, che si scaldano in 30 secondi e mantengono una temperatura costante, è dotato di tecnologia di riscaldamento PTC, tecnologia ionica e rivestimento antistatico. Inoltre, ha due livelli di temperatura (180 e 200°C), dei denti in gomma morbida che proteggono la pelle da calore e scottature, funzione di riscaldamento rapido in 60 secondi, cavo girevole a 360°C e un design ergonomico che lo rende comodo e funzionale.

