La recensione del nuovissimo rasoio elettrico da uomo Braun Series 9 Wet & Dry 9395cc

Nel 2015 Braun ha lanciato la nuova Serie 9, una famiglia di rasoi destinata a rivoluzionare l’universo della rasatura maschile e che è diventata fin da subito il fiore all’occhiello dell’intera produzione di rasoi elettrici Braun.

L'ultimissimo rasoio elettrico della Serie 9 è il Braun Wet & Dry 9395cc: efficace, preciso e delicato questo rasoio da barba elettrico si conferma come il più efficiente al mondo. Vediamo quindi tutte le caratteristiche di questo ottimo prodotto e come si è comportato durante il test di rasatura.

Le caratteristiche del rasoio elettrico Braun Series 9 9395cc

Raccomandato da GQ e accreditato dalla Skin Health Alliance, il 9395cc di Braun è il rasoio elettrico da uomo più efficiente nella sua categoria: performante, preciso e delicato, è dotato di 5 elementi di rasatura sincronizzati che catturano più peli in una sola passata rispetto a qualsiasi altro rasoio, per una rasatura impeccabile, con due pettini radenti centrali specializzati che catturano qualsiasi tipo di pelo, per una rasatura impeccabile.

Cinque elementi di rasatura sincronizzati:

Rifinitore Lift&Cut rivestito in titanio - taglia anche i peli distesi.

Rifinitore Direct&Cut - taglia i peli che crescono in direzioni differenti.

SkinGuard - protegge la pelle ad ogni passata.

2 lamine OptiFoilTM - catturano anche gli ultimi peli, per una rasatura impeccabile.

Prodotto in Germania con maestria artigianale di qualità, questo rasoio può essere utilizzato in modalità senza fili (fino a 60 minuti di durata) ed è dotato di un chip avanzato da 32 bit, che adatta la potenza del rasoio in base alla lunghezza della barba per una rasatura efficace anche delle barbe più folte, e di elementi di taglio flessibili montati in maniera indipendente su una testina oscillante a 10 direzioni: la combinazione di MicroMotion e MacroMotion consente un’eccellente adattabilità al viso e una migliore aderenza alla pelle, per una rasatura più profonda.

Inoltre, il rasoio Series 9 di Braun si caratterizza per:

tecnologia SyncroSonic™ con 40.000 movimenti di taglio trasversale al minuto - una tecnologia brevettata da Braun che permette al rasoio di riconoscere e adattarsi alla tua barba rilevandone la densità 160 volte al minuto e agendo con maggiore potenza dove necessario.

che permette al di riconoscere e adattarsi alla tua barba rilevandone la densità 160 volte al minuto e agendo con maggiore potenza dove necessario. display LED - un display smart e accurato che mostra lo stato della batteria a 5 livelli; l’indicatore che avvisa quando è il momento di pulire il rasoio ; l’indicatore del bloccaggio di sicurezza; la spia dell’alimentazione; l’indicatore che avvisa quando è ora di sostituire la testina rasoio Braun .

; l’indicatore del bloccaggio di sicurezza; la spia dell’alimentazione; l’indicatore che avvisa quando è ora di sostituire la testina . sistema Clean & Charge - la stazione di pulizia Clean & Charge pulisce igienizzando, lubrifica, asciuga e ricarica il rasoio al tocco di un pulsante, per un rasoio come nuovo ogni giorno.

al tocco di un pulsante, per un come nuovo ogni giorno. rifinitore di precisione integrato - delicato sulla pelle, scorre dal retro del rasoio per modellare con maggiore precisione le basette.

per modellare con maggiore precisione le basette. blocco della testina di precisione - che consente di arrestare la testina radente completamente flessibile in cinque posizioni per ottenere una rasatura più precisa e particolarmente utile per radere le zone difficili da raggiungere, come il collo o il naso.

batteria Li-Ion+ e ricarica rapida in soli 5 min.

Wet & Dry - che ti permette di raderti a secco o sotto l’acqua e con schiuma o gel, per una maggiore scorrevolezza e una pelle ancora più liscia.

impermeabile al 100% - per pulire il rasoio facilmente anche sotto l’acqua.

facilmente anche sotto l’acqua. regolazione automatica del voltaggio.

rasatura senza fili.

Infine, il Braun Serie 9 è anche un rasoio dal design elegante e raffinato, perfetto anche per chi è attento allo stile e ama gli oggetti belli e funzionali.

La confezione include 1 Rasoio Series 9 grafite Wet&Dry, 1 Stazione di pulizia Clean & Charge, 1 Cartuccia di pulizia, 1 Custodia da viaggio in tessuto rigido, 1 Spazzolina di pulizia e 1 Caricatore SmartPlug.

La prova del rasoio Serie 9 di Braun

Durante la rasatura, il rasoio elettrico Braun Series 9 si dimostra davvero efficiente e performante: è stato capace di radere velocemente e con estrema precisione anche una barba folta di 10 giorni, senza causare alcun tipo di irritazione o fastidio. Inoltre, il motore è adeguatamente potente e durante il test effettuato non è mai entrato in sofferenza.

Questo rasoio da barba elettrico offre quindi una rasatura profonda e delicata allo stesso tempo, scorrendo facilmente sulla pelle e senza provocare irritazioni. Inoltre, la grande efficacia nel catturare anche i peli più ostinati accorcia sensibilmente il tempo che occorre per completare una rasatura, mentre la testina flessibile si adatta perfettamente ai contorni del viso permettendo di raggiungere comodamente anche le aree più difficili.

È risultato molto utile durante l'utilizzo anche la presenza del blocco di posizione, grazie al quale la testina può anche essere bloccata in una posizione fissa con il comodo pulsante posto al centro del manico.





Solido e robusto, l’impugnatura ergonomica del rasoio si adatta perfettamente alla mano, offrendo una presa ottimale, e nonostante le dimensioni importanti, soprattutto rispetto ad un rasoio tradizionale, il Serie 9 risulta leggero e confortevole da usare, senza mai affaticare la mano anche dopo più di mezz'ora di utilizzo.

Piuttosto silenzioso rispetto alla media dei rasoi a lamina, il Braun Serie 9 può essere ricaricato sia tramite il caricatore SmartPlug che attraverso la Stazione di pulizia e ricarica, che permette una manutenzione completamente automatizzata. Questo strumento, infatti, è in grado di caricare, pulire e lubrificare il rasoio elettrico, ed analizza in modo autonomo lo stato igienico del rasoio, selezionando poi la modalità di pulizia appropriata (breve, normale o ad alta intensità). Una volta completata la fase di pulizia, il ventilatore all’interno della stazione viene acceso per asciugare la testina di rasatura, con un ciclo di asciugatura della durata di circa 40 minuti.

Il test di rasatura ha quindi confermato il Braun Series 9 9395cc come il rasoio elettrico più confortevole sul mercato: una rasatura profonda ed efficace, grandi prestazioni anche nelle zone più difficili e sui peli più lunghi e assolutamente adatto anche alle pelli molto sensibili. Inoltre, si distingue per l'ottima qualità costruttiva ed ergonomia e per la sua praticità: con l'utilizzo di questo rasoio, infatti, i tempi di rasatura si dimezzano, mentre quelli di manutenzione addirittura si azzerano grazie all'eccellente stazione di pulizia.



Per l'evento Amazon Black Friday, il rasoio elettrico da uomo Braun Series 9 Wet & Dry 9395cc è in offerta solo per pochi giorni a 238,99€, con uno sconto del 56%: clicca qui e approfittane subito!