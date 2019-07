Alexa, quando è Prime Day? Il 15 e il 16 luglio, due giorni di festa con offerte non-stop

Il Prime Day comincerà alle 00:00 di lunedì 15 luglio e - per la prima volta - durerà 48 ore, offrendo (fino alla mezzanotte del 16 luglio) agli iscritti, due giorni interi con le migliori opportunità di shopping, risparmio e intrattenimento.

Gli iscritti a Prime potranno beneficiare di oltre un milione di offerte a livello globale durante questa nuova edizione di Prime Day, con sconti ancora maggiori, offerte a tempo limitato, possibilità di intrattenimento inedite e lanci esclusivi. Sarà anche possibile accedere alle offerte Prime Day più convenienti di sempre sui dispositivi Amazon.

Le offerte migliori riguarderanno TV, dispositivi per la casa intelligente, cucina, alimentari, giocattoli, moda, arredamento, e potranno anche fare scorta di prodotti essenziali per la vita quotidiana.

Chiunque può iscriversi a Prime o iniziare un periodo gratuito di 30 giorni all’indirizzo amazon.it/primeday per partecipare al Prime Day.

“Quest’anno, per celebrare i clienti Prime, Prime Day diventa una due giorni di offerte non-stop con promozioni fenomenali, prodotti esclusivi e sorprese uniche” afferma Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon Italia e Spagna. “Vogliamo rendere Prime Day il momento migliore in assoluto per essere clienti Prime, per questo proporremo sconti eccezionali ed eventi di intrattenimento di rilevanza mondiale con il coinvolgimento di artisti internazionali. Il nostro desiderio è festeggiarei clienti Prime e ringraziarli per per la fiducia ed il gradimento dei tanti servizi che Amazon offre loro all’interno del programma Prime.”

Novità di questo Prime Day

Durante il Prime Day saranno disponibili le Offerte WOW. Queste includeranno prezzi sbalorditivi sui marchi di punta. Data la natura di queste, molte avranno quantità limitate e potrebbero esaurirsi rapidamente.

SCOPRI I NUOVI PRODOTTI IN ANTEPRIMA: per conoscere le offerte disponibili in pre ordine, inzia iscrivendoti a Prime.