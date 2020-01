Amazon.it inizia a vendere a rate e senza interessi

Amazon ha attivato nel nostro Paese un programma sperimentale per la vendita dei suoi prodotti a rate.

Modalità di pagamento attualmente in test, disponibile per un numero limitato di clienti e attiva solo su cinque categorie di prodotti: PC, Wireless (include gli smartphone), Cucina, Camera e Home Entertainment (include i TV).

Modalità che consente di pagare l'articolo in 5 rate mensili, a tasso zero, secondo quando riportato dalla pagina informativa presente sul sito di Amazon.

Pagina che fornisce ulteriori indicazioni:

-Questo metodo di pagamento si applica solo ai prodotti nuovi (“Prodotto”; sono esclusi gli Amazon Warehouse Deals”) e ai dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati (“Dispositivo”), venduti e spediti da Amazon.it, dove l'opzione “5 rate mensili da” è disponibile come metodo di pagamento nella pagina di dettaglio dell’articolo.

-Questo metodo di pagamento si applica ad un solo Prodotto idoneo di ciascuna Categoria di Prodotti o Famiglia di Dispositivi Amazon (a seconda dei casi) presente nel tuo carrello al momento dell'acquisto. Una volta effettuato l’acquisto di un Prodotto o di un Dispositivo di una determinata Categoria di Prodotti o Famiglia di Dispositivi, sarà possibile acquistare un ulteriore Prodotto o Dispositivo della stessa Categoria o Famiglia beneficiando del pagamento a rate mensili solo qualora tutte le rate del precedente piano di pagamento siano state saldate.

-Per essere idoneo ad utilizzare questo metodo di pagamento devi essere residente in Italia, il tuo account Amazon.it deve essere attivo da almeno un anno, devi avere una carta di credito o di debito valida associata al tuo account Amazon.it (non pre-pagata e con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell'ultima rata) e devi presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it. Questo metodo di pagamento non è disponibile laddove non visualizzato nella pagina di dettaglio dell'articolo.

-Ti verrà addebitato l'intero prezzo (IVA inclusa) dell'articolo idoneo selezionato in cinque rate mensili uguali (a condizione che, se il prezzo intero non è equamente divisibile in cinque rate, l'importo dell'ultima rata potrebbe essere inferiore). A questo metodo di pagamento non si applicano interessi o oneri finanziari. Potrebbero comunque essere applicati eventuali interessi, oneri finanziari o commissioni se previsti dal tuo istituto di credito emittente il metodo di pagamento su cui sono addebitate le rate mensili. Qualsiasi commissione relativa all'ordine (come spese di spedizione e/o regalo) sarà dovuta e addebitata integralmente come parte della prima rata mensile al momento della conclusione dell’ordine. L'IVA applicabile verrà ripartita nelle cinque rate mensili.

-In qualsiasi momento puoi saldare in anticipo l’importo della rata successiva o l’intero saldo residuo per l'acquisto del Prodotto o del Dispositivo, effettuando il relativo pagamento nella pagina dedicata ai tuoi pagamenti a rate

-L'eventuale restituzione di un Prodotto o un Dispositivo acquistato tramite metodo di pagamento rateale, e l'importo di qualsiasi rimborso relativo a tale acquisto, saranno soggetti alle nostre politiche di reso standard. L’importo rimanente dovuto per il tuo acquisto sarà detratto da qualsiasi rimborso.

-Il pagamento a rate mensili non prevede la possibilità di effettuare il cambio di un articolo.

Modalità di pagamento rateale su Amazon: ecco come funziona

Per quanto riguarda le modalità di selezione del pagamento rateale, ecco la procedura indicata da Amazon:

-Seleziona l'opzione di pagamento a rate quando aggiungi gli articoli al carrello o al momento del pagamento.

-Al momento della finalizzazione dell'acquisto, il pagamento iniziale includerà, oltre alla prima rata mensile, le spese di spedizione e i costi per la confezione regalo, ove applicabili. L'IVA applicabile verrà ripartita sulle cinque rate mensili. Tale importo verrà addebitato sul tuo metodo di pagamento al momento della spedizione dell'articolo.

-L'importo residuo verrà addebitato automaticamente sul metodo di pagamento prescelto in rate mensili uguali, ogni 30 giorni dalla data di spedizione.