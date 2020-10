I migliori smartphone sotto i 200 euro

Concludiamo la nostra rassegna dedicata ai migliori smartphone sotto i 200 euro con l'Honor 20S. Cellulare con un’ampia dotazione di memoria, dotato di 6 GB di Ram e 128 GB di storage. Non dimentichiamo lo schermo da 6,15 pollici con risoluzione Full HD+, le tre fotocamere posteriori (48MP + 8MP + 2MP) e la camera per i selfie da 24 MP . Non mancano, infine, tutti i servizi e le app di Google.

Da Motorola il Moto G8 Plus dotato di fotocamera frontale da 25 MP . Smartphone con display da 6,3 pollici Full HD+, camera principale posteriore da 48 MP, fotocamera grandangolare “Action Cam” per i video e batteria da 4.000 mAh.

Proseguiamo la nostra rassegna con il Realme 6S; uno smartphone con display da 6,5 pollici, dotato di un piccolo foro dedicato alla camera frontale. Schermo a 90 Hz , con risoluzione Full HD+. Il Realme 6S è, inoltre, dotato di 4 fotocamere al posteriore, con sensore principale da 48 MP. Cellulare dal design curato, disponibile in due diverse colorazioni (Lunar White ed Eclipse Black). Infine ricordiamo la carica rapida da 30W (batteria al 100% in un'ora).

Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai migliori smartphone sotto i 200 euro con il Redmi Note 9S. Uno smartphone che vanta un ampio display da 6,67 pollici Full HD+ ed un comparto fotografico con 4 camere al posteriore e sensore principale da 48 MP. Citiamo, inoltre, le tre eleganti colorazioni disponibili (Aurora Blue, Interstellar Grey, Glacier White), il rivestimento resistente agli spruzzi d’acqua e il rapporto schermo-scocca del 91%. Non dimentichiamo il processore Snapdragon 720G e la buona dotazione di memoria con 4/6 GB di Ram e storage fino a 128 GB. Non delude la batteria da 5.200 mAh ed il software con la completa interfaccia MIUI 12.