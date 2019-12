Offerte Cyber Monday: scopa elettrica senza fili della Hoover con uno sconto del 44%

Una casa pulita e in ordine può rilassare la mente di chi ci vive dentro. Per molti però, questa è una missione impossibile. La soluzione al problema è più semplice di quello che si pensa. L’aspirapolvere è diventato l’elettrodomestico che ci aiuta e riesce a soddisfare tutte le nostre esigenze. In poco tempo avremo ogni ambiente splendente, fondamentale se in casa ci sono bambini.

Siete alla ricerca di un modello semplice ma funzionale? La scopa elettrica Hoover Freedom 2IN1 senza fili fa al caso vostro.

Grazie alle offerte del Cyber Monday e agli sconti Amazon potrete avere la Hoover Fredom con uno sconto del 44%

La scopa elettrica senza fili è stata pensata per garantirvi tempi di pulizia ridotti con il massimo del comfort. Il modello cordless vi permette di muovervi agilmente in casa e raggiungere gli angoli più difficili senza l’ingombro dei fili.

Dotata di diversi accessori, ognuno è pronto a soddisfare le vostre necessità.

L'aspirabriciole è ideale per la pulizia quotidiana di tutte le superfici, dal tavolo, ai mobili fino all’angoletto dietro la porta. Basta bloccare il tasto d’accensione e avrete un getto d’aria continuo pronto ad aspirare anche il più piccolo granello di polvere.

Se avete in casa amici a quattro zampe di cui non potete fare a meno, ma che lasciano immancabilmente quantità di peli ovunque, grazie alla turbo spazzola, potete rimuoverli facilmente dai tappeti o dai divani.

Flessibile e maneggevole grazie al peso ridotto, potete pulire a lungo senza alcun fastidio e cambiare in pochi secondi gli accessori con un semplice gesto della mano.

La batteria a litio, ha un’autonomia di ben 25 minuti, perfetta per pulire casa.

Se avete intenzione di fare una pulizia approfondita, grazie ai tempi di ricarica super rapidi e alla batteria removibile avrete la scopa elettrica Hoover sempre pronta ad aiutarvi.

Una volta terminato potete posizionare la Hoover Freedom 2IN1 nel pratico supporto in attesa del prossimo utilizzo.

Pro. Semplice da assembrare, il kit accessori è completo.

Contro. Il supporto a parete non funziona come base di ricarica.

Non vedete l’ora di avere la casa in ordine in pochi minuti? Volete rendere il lavoro più semplice? Allora non vi resta che acquistare la Hoover Freedom 2IN1 scontata del 44% grazie alle offerte del Cyber Monday.