Dyson, l'aspirapolvere senza filo oggi scontata del 30%

Dyson v8 Animal è raccomandata per chi ha in casa un amico a quattro zampe, infatti la spazzola Direct Drive spinge le setole rigide più in profondità nei tappeti, proprio per eliminare lo sporco più difficile come i peli di animali, anche negli angoli più nascosti.

L’aspirapolvere Dyson V8 senza filo è alimentato da una nuova batteria nichel-cobalto-alluminio che assicura fino a 40 minuti di aspirazione senza cali di prestazione. (fino a 25 minuti con spazzola motorizzata collegata). Uno delle sue peculiarità è che pulisce dal pavimento al soffitto, catturando gli allergeni ed espellendo aria più pulita. La scopa è ideale sia per le superfici dure come legno, marmo, sia per quelle morbide come i tappeti

Approfittate della super offerta di oggi. La Dyson v8 Animal è scontata del 30% per il Black Friday.