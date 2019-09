Fontanella per cani e gatti con uno sconto del 51%: ecco come averla

Il ritorno alla vita di tutti i giorni può essere può essere stressante per noi, ma anche per gli amici a quattro zampe. Per regalargli una coccola in più possiamo approfittare della promozione “Riparti alla grande” di Amazon. Fino all’8 settembre potete acquistare la fontanella a 24,29€ con uno sconto del 51%

La fontana con capacità di 2,8 litri è perfetta per i cani di grande taglia, ma anche per quelli più piccoli o per i gatti. I nostri amici a quattro zampe avranno acqua sempre pulita e sana.

Con la filtrazione a due strati, il filtro a carboni attivi aiuta a mantenere lontani cattivi sapori, odori e batteri riducendo i rischi per la salute dei nostri animali. I filtri inoltre rendono l’acqua sempre fredda.

Perfetto per ogni tipo di animale possiamo scegliere diverse modalità di flusso in base all’ugello per accontentare ogni esigenza.

La fontanella silenziosa e dal design accattivante, è realizzata in materiali ABS rispettosi dell'ambiente, attraverso la certificazione FDA, sicura e non tossica.

Non vedete l’ora di fare un regalo al vostro amico a quattro zampe? Cliccate qui per acquistare la fontanella a 24,29€ con uno sconto del 51% fino all’8 settembre.