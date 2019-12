Offerte di Natale: solo per oggi l'aspirapolvere della Samsung scontata del 33%

Avere casa pulita durante il periodo natalizio per molti è un'impresa. Il tempo libero lo trascorriamo a comprare regali e a preparare il menù delle feste. Per accogliere gli ospiti in un ambiente pulito e in ordine, grazie alle offerte di Natale Amazon è possibile acquistare, solo per oggi, il robot aspirapolvere della Samsung con uno sconto del 33%

Il robot aspirapolvere Samsung è dotato del sistema di navigazione intelligente Visionary Mapping Plus + Optical sensor per una navigazione veloce e precisa e una copertura ottimale delle stanze.

Con il POWERbot Precision il robot studia il percorso breve per pulire velocemente casa e tornare facilmente alla base di ricarica. Dotato di spazzola morbida Soft Action in fibre d'argento, cattura e imprigiona lo sporco, anche quello nascosto nelle fenditure eliminando in un attimo peli o capelli. Inoltre, la spazzola si pulisce automaticamente al termine di ogni ciclo di pulizia.

Grazie alla funzione Personal Assistant, ha una voce personale per dare le informazioni necessarie ad una pulizia efficiente. Inoltre, tramite l’Assistente Virtuale Bixby può anche essere comandato vocalmente, mentre siete impegnati a cucinare o vi godette un film natalizio in compagnia della vostra famiglia.

Se al ritorno a casa volete trovare la casa pulita, con l’App SmartThings è possibile contrrollare il robot aspirapolvere della Samsung dallo smartphone, settare i programmi di pulizia settimanale o dire gli orari in cui non deve pulire.