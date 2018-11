Capelli setosi e lucenti: la piastra Ghd Gold Styler scontata del 40% per il Black Friday

Ghd Gold Styler è una piastra per lisciare in velocità ogni tipo di capello e ogni tipo di lunghezza. Il prodotto professionale può creare anche uno stile mosso leggero e naturale oppure onde e ricci.

Dotata di dual zone technology che assicura prestazioni elevate, ghd gold contiene in ogni lamella non uno ma due sensori termici di nuova generazione che assicurano la costante ed ottimale temperatura di styling, 185ºC, distribuita uniformemente dalla base alle punte. La piastra è inoltre caratterizzata da un minor tempo di riscaldamento, 25 secondi, un design snello ed un fusto arrotondato per uno styling versatile e veloce.

La confezione molto bella, elegante e raffinata rende il prodotto adatto anche ad un regalo di Natale.

Capelli lucenti, morbidi e che tengono la piega, cosa desiderare di più? Approfitta dell'offerta, oggi potrai averla al prezzo imbattibile di 115 euro con uno sconto del 42%, ordinala qui.

Non perdere le offerte del Black Friday! Oggi la parola d'ordine è: Shopping