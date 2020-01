Biciclette elettriche: 5 modelli per tutte le tasche

Proseguiamo con la Revoe Dirt VTC; una bicicletta elettrica pieghevole con ruote da 20” e pneumatici "FAT" all terrain. Tra le sue caratteristiche citiamo, l’autonomia fino a 40 chilometri, la batteria agli ioni di litio da 36V-10 Ah removibile e il display a LED. Infine non mancano luci LED anteriori e posteriori ed il portapacchi.

Sul mercato è, inoltre, possibile trovare modelli per tutte le tasche e per tutte le esigenze; biciclette adatte alla città con parafanghi e portapacchi, mountain bike e anche modelli pieghevoli .

Sono, inoltre, un mezzo adatto a tutti anche a chi non ha un fisico allenato: grazie all’aiuto del motore elettrico si possono infatti affrontare percorsi impegnativi con il minimo sforzo . Non dimentichiamo inoltre l’autonomia: le bici elettriche consentono di coprire anche lunghe distanze senza difficoltà .

Le ebike sono biciclette dotate di batteria e di un piccolo motore elettrico che permette di evitare la fatica quando necessario. La spinta elettrica ci aiuta, ad esempio, nelle ripartenze o in salita, e non ci fa sudare.