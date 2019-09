Insta360 GO: la videocamera stabilizzata più piccola al mondo

Insta360 presenta GO, una micro videocamera che con un peso di 18,3 grammi può essere portata ovunque.

Grazie alle sue dimensioni ultra compatte (49,4 x 21,4 x 14,85 millimetri, peso di 18,3 grammi), a un corpo magnetico e a una serie di accessori, GO può essere agganciata o appesa praticamente a qualsiasi cosa: ad un cappello, a una t-shirt, a una tavola da surf, ma anche portata al collo come una classica collana.

Per avviare e terminare la registrazione di un videoclip (della durata massima di 30 secondi) basterà premere una sola volta il pulsante sul retro del device.

Camera che può registrare video in Full HD e scattare foto con risoluzione di 2.560 x 2.560 pixel. Tra le sue numerose funzionalità ricordiamo la modalità hyperlapse, con la GO che può catturare fino a 30 minuti a velocità 6x, e lo slow motion a 100 fps.

Camera impermeabile, stabilizzata con giroscopio a 6 assi, con memoria di 8 GB e dotata di una pratica custodia con batteria integrata per la ricarica in mobilità. Non dimentichiamo la connettività Bluetooth per il trasferimento dei filmati sullo smartphone e la porta Micro USB.

Insta360 GO è disponibile sullo store ufficiale al prezzo di 229€. Nella confezione sono presenti oltre alla custodia per la ricarica, un pendente magnetico, una clip per agganciarla ai vestiti, una base a ventosa, una base reclinabile ed un cavo micro USB / USB-C.