NO.1 DT28: la prova di un elegante smartwatch acquistabile a meno di 30 euro

DT NO.1 continua ad espandere la sua gamma di smartwatch low cost con prodotti dalle interessanti caratteristiche. Qualche tempo fa vi avevamo presentato il G8, un orologio con display circolare dotato di funzionalità telefoniche; oggi ci occupiamo invece del nuovo DT28, un prodotto davvero economico, ma dal look elegante e dalle interessanti funzionalità, con elettrocardiogramma e monitoraggio della pressione arteriosa.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del NO.1 DT28.

Design e specifiche tecniche

Il DT28 è uno smartwatch dal look curato con cassa rotonda in lega di zinco, disponibile in due colori, argento o nero. Raffinato anche il cinturino, facilmente sostituibile, ordinabile in silicone con cuciture bianche o in acciaio con maglia milanese argento o nera.

Il DT28 vanta, inoltre, un ampio display LCD a colori con risoluzione di 240 x 240 pixel e copertura in vetro. Schermo touch da 1,54 pollici, purtroppo, di forma quadrata con sottili cornici nere. Ai lati della cassa troviamo inoltre due pulsanti, sempre in metallo, utili per la gestione dell’alimentazione e la navigazione tra i menù.

Al posteriore sono presenti, invece, i sensori per il monitoraggio dei parametri corporei ed il poco pratico sistema di aggancio magnetico del cavo per la ricarica della batteria da 230 mAh. Cavo con attacco proprietario, dotato di porta USB-A da collegare ad un alimentatore non fornito in dotazione. Citiamo infine il Bluetooth 4.2, la certificazione IP68 per la resistenza a liquidi e polvere e le dimensioni della cassa con una larghezza di 46 mm, una lunghezza di 51 mm ed uno spessore di 12 mm, per un peso di 59 grammi.

Interfaccia utente

Il DT28 adotta un'interfaccia con una discreta traduzione in italiano che include quattro watchfaces dalla grafica abbastanza chiara. All’interno troviamo le classiche funzionalità con conteggio di passi, distanza percorsa e calorie consumate, monitoraggio dei battiti cardiaci, pressione arteriosa e livello di ossigeno del sangue. Questo smartwatch si distingue, inoltre per la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma visualizzato nell'app dedicata che vedremo più avanti. Per effettuare un ECG basterà premere il dito sull’orologio per meno di un minuto, sfruttando anche i contatti metallici presenti sul retro dello smartwatch.

All’interno dell'interfaccia sono, inoltre, stati inserite diverse informazioni ambientali scaricate tramite l’applicazione dedicata. Dati, non sempre attendibili, relativi ad altitudine, meteo, intensità dei raggi ultravioletti e pressione atmosferica.

Non manca, ovviamente, la visualizzazione delle notifiche provenienti dallo smartphone ed una sezione dedicata agli sport che include 9 attività, dal nuoto al calcio. Sono infine presenti varie utility come cronometro, controllo della fotocamera e del lettore musicale del cellulare, sveglia e promemoria di movimento.

App dedicata, esperienza d’uso e prezzo

Tutti i dati raccolti da questo smartwatch possono essere analizzati nel dettaglio tramite l’app dedicata DT NO.1 per device Android e iOS. Software in italiano che integra una chiara rappresentazione grafica dei parametri corporei e dell'attività fisica ed un completo menù per la gestione delle notifiche. Al suo interno troviamo, inoltre, la possibilità di impostare degli intervalli regolari per il monitoraggio del battito cardiaco ed i menù dedicati alla sveglia, all’aggiornamento del firmware e i promemoria per movimento e idratazione.

Occupiamoci ora dell’esperienza d’uso del prodotto partendo dalla buona qualità costruttiva di cassa e cinturino. Valutazione positiva anche per l’autonomia della batteria, di circa 6 giorni. Abbastanza precisi i vari dati fisici raccolti; non è stato possibile, invece, valutare l'affidabilità dell’ECG vista la particolarità di questa misurazione, non certificata da alcuna associazione medica. Infine il collegamento Bluetooth con lo smartphone, che non ha mai manifestato problemi durante i nostri test. Per quanto riguarda gli aspetti che non ci hanno convinto segnaliamo la scarsa luminosità del display, poco visibile alla luce del Sole, e la gestione delle notifiche del cellulare che spesso non vengono inoltrate allo smartwatch.

Non dimentichiamo il prezzo, lo smartwatch DT28 può essere acquistato su vari store cinesi a meno di 30 euro.