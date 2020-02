LG V60 ThinQ 5G: smartphone di fascia alta con 2 display e fotocamera da 64 MP

LG presenta il nuovo V60ThinQ 5G, l’ultimo modello della serie V dotato di connettività 5G, comparto audio, video e foto migliorati.

Un cellulare delle evolute funzionalità fotografiche. LG V60ThinQ 5G supporta, per la prima volta in assoluto su un dispositivo LG, la registrazione di video in 8K, per riprese in altissima risoluzione e super definite.

Il set di fotocamere posteriori è corredato da un un sensore Time of Flight (ToF), di un obiettivo ultra-grandangolare e di uno principale da 64MP. Inoltre, grazie al nuovo algoritmo Steady Cam, i video in movimento saranno sempre stabili.

Interessanti anche le funzionalità dedicate all’audio. Grazie a quattro nuovi microfoni ad alta sensibilità è possibile registrare suoni provenienti da diverse direzioni, ottenendo un audio realistico indipendentemente dai rumori ambientali. Ad esempio, la funzione Voice Bokeh permette di enfatizzare la voce principale attenuando notevolmente i rumori di fondo, mentre la modalità ASMR consente di cogliere ogni minimo suono aumentando la sensibilità dei microfoni. Questo smartphone include, inoltre, LG 3D Sound Engine, una tecnologia di elaborazione audio introdotta per la prima volta sui televisori LG OLED, che consente di riconoscere il tipo di contenuto e riprodurlo in maniera più cinematografica.

Tra le caratteristiche tecniche spicca in particolare l’ampio display da ben 6,8 pollici OLED a cui può essere affiancato l’LG Dual Screen; un accessorio acquistabile separatamente che aggiunge un secondo display OLED da 6,8 pollici per usare due app simultaneamente, una su ciascuno schermo. Il nuovo Dual Screen offre anche un display esterno da 2,1 pollici, per visualizzare le notifiche principali.

Specifiche tecniche:

LG V60 ThinQ 5G

-Processore: Qualcomm Snapdragon 865 con modem 5G

-Display: OLED FullVision da 6,8 pollici, 20,5:9, Full HD+ (2.460 x 1.080 / 395ppi) HDR10+ con sensore delle impronte integrato

-Memoria: 8GB RAM / 256GB ROM / microSD (fino a 2TB)

-Fotocamere posteriori: 64MP con modalità Pixel Binning a 16MP + 13MP ultra grandangolo (117˚) + Z Camera (Time of Flight)

-Fotocamera frontale: 10MP con autofocus

-Audio: Speaker stereo / Microfoni a 4 canali / Quad DAC Hi-Fi a 32-bit / Jack cuffie da 3,5mm / LG 3D Sound Engine / Funzioni Audio Bokeh e ASMR

-Batteria: 5.000mAh / Ricarica wireless 9W / Ricarica rapida 25W

-Sistema operativo: Android 10

-Dimensioni: 169,3 x 77,6 x 8,9 mm

-Peso: 214 g

-Connettività: Wi-Fi ac, ax / Bluetooth 5.1 / NFC /USB Type-C (compatibile con USB 3.1)

-Colori: Classy Blue

-Altre caratteristiche: Qualcomm Quick Charge 4+ / 12 test militari MIL-STD 810G superati / Resistente ad acqua e polvere (IP68) / Modalità Desktop

LG Dual Screen

-Display: 6,8 pollici 20,5:9 Full HD+ OLED FullVision (2.460 x 1.080 / 395ppi)

-Display esterno: 2.1 pollici monocromatico

-Dimensioni (chiuso): 175,9 x 86 x 14,9 mm

-Peso: 134 g

-Connessione: USB Type-C (interno), Pogo Pin (esterno)

-Tipologia di cerniera: 360° Freestop

-Colori: Black

LG V60ThinQ 5G arriverà in Italia a partire da aprile.