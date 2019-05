Galaxy Fit e Galaxy Fit E: arrivano in Italia due nuove smartband di Samsung

Presentate in concomitanza con la gamma di smartphone Galaxy S10, Samsung Galaxy Fit e Galaxy Fit E sono due nuove smartband con display a colori, dallo stile curato e ricche di funzionalità.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’attività fisica, grazie alla funzione Auto Workout Tracking, Galaxy Fit E rileva e monitora automaticamente tre tipologie di esercizio: camminata, corsa e allenamento dinamico e Galaxy Fit anche l’utilizzo di bici, vogatore o l’ellittica. In più è possibile scegliere manualmente fra più di 90 diverse attività nell’app Samsung Health installata nello smartphone.

Queste smartband aiutano quotidianamente a tenere sotto controllo il livello di benessere, dall’analisi del sonno ad un’efficiente gestione dello stress, con una rilevazione costante del battito cardiaco.

Inoltre questi dispositivi consentono di ricevere avvisi e messaggi o di controllare i widget con le informazioni sincronizzate direttamente dallo smartphone (tra queste sono incluse, ad esempio, la sveglia, il calendario e le previsioni meteo) senza dover toccare il telefono.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, entrambi questi fitness tracker utilizzano un modulo Bluetooth BLE per il collegamento allo smartphone ed un display AMOLED touch screen; sul Fit troviamo uno schermo da 0.95” con risoluzione da 120 x 240 pixel, mentre sul Fit E è presente uno schermo da 0.74” (64 x 128 pixel). Diverse anche le batterie, da 120 mAh sul Fit che scendono a 70 sul Fit E. Batterie con tutta la potenza necessaria per affrontare l’intera giornata di allenamento. Queste smartband sono impermeabili fino a 5 ATM e possono, quindi, essere indossate anche sotto la doccia o in piscina.

Non dimentichiamo il software; entrambi questi fitness tracker montano il sistema operativo Realtime OS con un’interfaccia utente semplice ed intuitiva.

Galaxy Fit è in vendita nelle colorazioni Silver e Black al prezzo di 99,00€, mentre Galaxy Fit E è disponibile nelle colorazioni Black, White e Yellow al costo di 39,00 €.

Scopri di più su Amazon.it