Umidigi F2: uno smartphone con display forato e quadrupla camera posteriore

Gli smartphone senza bordi sono sempre più diffusi e dal produttore cinese Umidigi arriva ora l’interessante F2; uno smartphone di fascia media, privo di notch, che si distingue per il display bucato in alto a sinistra; foro con all’interno la camera frontale da ben 32 MP.

Troviamo, inoltre, un’ampia memoria con 128GB di storage e al posteriore un completo comparto fotografico formato da 4 sensori.

Di seguito le caratteristiche complete dell’Umidigi F2:

-Schermo: LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ (2340x1080)

-Processore: MediaTek Helio P70, octacore a 2,1 GHz

-RAM: 6 GB

-Memoria: 128 GB del tipo UFS 2.1, espandibile tramite MicroSD

-Quadrupla fotocamera posteriore: sensore principale Samsung da 48MP + sensore per la profondità da 5MP + grandangolo da 120° a 13MP + fotocamera per le macro da 5MP

-Fotocamera frontale: da 32 MP

-Batteria: da 5150mAh

-Connettività: dual Sim, 4G LTE, Bluetooth 4.2, WiFi ac, Radio FM, NFC, porta USB Type-C

-Sistema operativo: Android 10

-Altro: pulsante di alimentazione con sensore impronta digitale laterale; scocca in blu e nero; camera con intelligenza artificiale e modalità notturna.

Umidigi F2 sarà disponibile dal 23 settembre ed è già ordinabile su vari store cinesi a circa 230 euro.