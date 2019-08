Wiko Y50: un compatto smartphone da 5 pollici a soli 69 euro

Wiko Y50 è il nuovo smartphone di fascia bassa presentato dall'azienda francese. Un prodotto economico, compatto e con sistema operativo Android Oreo 8.1 Go Edition.

Un cellulare dotato di schermo da 5" FWVGA con risoluzione di 480x854 pixel (densità di 169ppi) e processore quad-core a 1,3GHz. Passiamo alla memoria con un solo GB di Ram e 16GB di storage, espandibile fino a 32GB.

Occupiamoci ora del comparto fotografico con una camera anteriore da 5MP con flash LED dedicato e posteriore sempre da 5MP con flash e varie modalità di scatto ( Face Beauty, HDR, Time Lapse) ed in grado di registrare video a 720p-30fps.

Per quanto riguarda la connettività troviamo: 3G, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB 2.0, jack da 3,5mm e GPS.

Non dimentichiamo la batteria da 2.200mAh (stand-by: 305 ore, conversazione in 3G: 17 ore), la radio FM e le dimensioni di 146x73,5x8,7mm per un peso di 160 grammi.

Wiko Y50 è acquistabile nelle colorazioni lucide Dark Grey e Blue al prezzo di 69,99 euro. Inoltre sono anche disponibili le cover Easy Folio con flip cover semi-trasparente e la custodia completamente trasparente in materiale flessibile.