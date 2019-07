Pantanata 13: il fascino delle mutazioni genetiche

Hiroshima e Nagasaki. Chi non è di Palermo non può capire, ma per i palermitani, Falcone e Borsellino sono stati come bombe atomiche.

La loro morte ha causato, infatti, una mutazione genetica in ogni palermitano: in tutti si è insinuato il gene della legalità.

Dal 1992 in poi, anche il peggiore tra i figli dei mafiosi, da un momento all'altro, come tutti gli stidenti palermitani, si è ritrovato a dover fare i conti con cose come "le giornate della legalità" o le manifestazioni antimafia.

E anno dopo anno, quel gene della legalità ha preso sempre più forza. Grazie a quelle due bombe atomiche ed alla conseguente mutazione genetica, adesso a Palermo ci sono più persone che combattono la mafia ogni giorno, nella propria quotidianità.

Cerchiamo di non tornare normali.