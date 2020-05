Dieta, ecco perché per dimagrire bisogna cambiare lo stile di vita

Prendere un impegno con se stessi è il primo segnale corretto per arrivare al dimagrimento. Per dimagrimento si deve intendere non solo la perdita del peso o meglio di grasso corporeo, ma il vero dimagrimento necessita di costruirsi uno stile di vita che ci permetta di guardarci allo specchio e ci faccia sentire meglio e in armonia.

Purtroppo non si possono accettare quelle campagne pubblicitarie che osannano il dimagrimento solo per mezzo di rimedi perdi peso veloci, perché queste innescano solo un processo di frustrazioni e stress emotivo e fisico inutile. Quindi per prima cosa il vero dimagrimento deve passare da una sana alimentazione che comprenda cibi integrali, frutta e verdura e fonte proteica, con, naturalmente tanta acqua e niente cibi edulcorati, senza dimenticarci dell’attività fisica fatta in modo costante.

Tutti gli uomini sono nati per muoversi, per camminare, per correre, arrampicarsi, nuotare, in sostanza per fare attività fisica. Bloccare quest’istinto significa bloccare un punto cardine nel processo metabolico.

Molti pensano che, un buon riposo e poco stress siano le armi uniche per poter affrontare una dieta, ma sbagliano a pensare che fare attività fisica, nei loro momenti liberi, sia stress e stanchezza. Avere nella propria vita anche quest’appuntamento, che può essere una camminata veloce con un’amica, oppure una corsa in bici con il proprio bambino, oppure andare a ballare con il proprio ragazzo, nonché una corsa solitaria con se stessi, non può essere fonte di stress e non può essere considerato un impegno tale che non riusciamo ad assolvere.

Se si comincerà a far diventare presente nella nostra vita il movimento fisico, quei chili di troppo cominceranno a sparire e anche se non sempre la bilancia percepirà il cambiamento di certo quei jeans che prima non riuscivamo a chiudere potranno essere ancora indossati.