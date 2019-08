Bambina "scappa" da casa e vaga in strada da sola

Forse a causa di un attimo di distrazione, era sfuggita a mamma e papà ed era uscita in strada, passeggiando tremante e smarrita tra le vie cittadine. Alcuni abitanti l'hanno notata e hanno immediatamente allertato la Locale, con due agenti che hanno bloccato la bambina poco dopo. E' successo a Pioltello, in provincia di Milano. Gli agenti della polizia locale l'hanno presa tra le loro braccia e l'hanno tenuta con loro. Poi, dopo due ore di lavoro e "indagini", sono riusciti a rintracciare i suoi genitori, che la stavano cercando disperatamente.

Pioltello, bambina "scappa" da casa e vaga per un'ora da sola: salvata

Pomeriggio da supereroi quello di lunedì per gli agenti della polizia locale di Pioltello, che sono riusciti a salvare una bimba di quattro anni che vagava da sola per le strade della città. La bambina, chiaramente spaventata, non è riuscita a dare tante informazioni agli agenti, che però nel giro di un paio d'ore sono riusciti a trovare i genitori, che avevano già dato l'allarme.

A quel punto i vigili hanno fatto salire la piccola in auto e l'hanno riaccompagnata fino a casa, dove - sotto gli occhi dei suoi eroi - la bimba ha potuto riabbracciare la sua famiglia.