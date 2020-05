Resta schiacciato nel cassonetto: morto bimbo di 10 anni

Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai soccorritori, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Dramma a Boltiere, in provincia di Bergamo, nella Bassa: un bambino di 10 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato nell'ingranaggio di chiusura di un cassonetto per la raccolta di vestiti usati. L'allarme è stato lanciato da una donna di passaggio. I soccorsi sono stati immediati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bimbo si era arrampicato sul cassonetto di abiti usati probabilmente per cercare di prendere qualcosa all’interno ed è rimasto schiacciato nell’ingranaggio di chiusura. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo dal cassonetto dopo aver smontato il contenitore. Inutile la corsa in ospedale con l'ambulanza, il bambino è deceduto al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Troppo gravi le ferite riportate. I carabinieri di Treviglio hanno aperto un'inchiesta per fare piena luce sulla dinamica dell'accaduto. La vittima era il secondo di cinque figli di una famiglia residente a Boltiere.