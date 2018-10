"Ha molestato più volte un ragazzino in parrocchia": arrestato l'educatore

Il magistrato non ha autorizzato la pubblicazione delle iniziali dell'arrestato e del nome della parrocchia in questione, per motivi "di privacy". Se le accuse saranno confermate, si tratta di una vicenda gravissima. La polizia di Nesima (Catania) ha arrestato un ventiquattrenne incensurato, educatore presso una parrocchia del capoluogo, che avrebbe adescato un ragazzino di soli dodici anni, conosciuto tre anni fa in Chiesa.

I fatti risalgono quindi a qualche anno fa, ma come spesso succede solo dopo molto tempo il minorenne ha trovato la forza di confidarsi. Lo ha fatto con il padre, in seguito ad un ultimo "abuso subito": a quel punto il genitore ha immediatamente contattato la questura per sporgere denuncia, facendo scattare le indagini. La procura e gli agenti hanno ricostruito il quadro probatorio, trovando conferma delle accuse

La giovane vittima, a cui è stato fornito il necessario supporto psicologico, sarebbe stata più volte oggetto di morbose attenzioni sessuali da parte dell'uomo che adesso è stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.