Pontedera, fermato per un controllo tossisce in faccia a un poliziotto

A Pontedera (Pisa) un uomo di 49 anni è stato denunciato per aver tossito in faccia a un agente di polizia durante un controllo effettuato per verificare l’osservanza dei decreti emanati per l’emergenza Covid-19. Il 49enne, residente a Calcinaia, avrebbe tossito volutamente in faccia ad uno dei poliziotti. Accompagnato in Commissariato, è stato denunciato per il reato di attentato alla salute pubblica, oltraggio a pubblico ufficiale e inosservanza di un provvedimento dell’autorità.

Un episodio analogo è avvenuto martedì all’ospedale Cotugno di Napoli dove una persona con evidenti sintomi febbrili, che si trovava in fila per sottoporsi al tampone per il nuovo coronavirus, ha perso la pazienza, sputando addosso ad un medico ed un infermiere che stavano cercando di calmarla.