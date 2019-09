Ladri "acrobati" saccheggiano casa: "Spariti i ricordi di una vita, restano solo le lacrime"

Si sono "arrampicati" lungo le tubature del gas fino al quarto piano di un condominio. Poi, individuata l'abitazione da saccheggiare, i ladri hanno forzato il balcone della cucina guadagnandosi l'ingresso in casa. A quel punto è iniziata l'azione di saccheggio. "I ricordi di una vita spariti, restano solo le lacrime...", dice a FoggiaToday il figlio dell'87enne vittima di un furto in appartamento avvenuto in zona scuola 'Ugo Foscolo', a Foggia.

Ladri "acrobati": si arrampicano al quarto piano e saccheggiano casa

Ogni stanza dell'abitazione è stata messa a soqquadro, oggetti scaraventati in ogni dove, armadi letteralmente svuotati, oggetti di grande valore affettivo maltrattati dai "topi d'appartamento", fuggiti con vari oggetti in oro e denaro contante. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che ha effettuato il primo sopralluogo.

Nelle ultime ore un'altra rapina è avvenuta a Lanuvio, vicino Roma: quattro banditi armati di pistola e con i volti travisati sono entrati in una villa, minacciando il proprietario dell'abitazione, presente in quel momento in casa insieme al suocero 81enne. I quattro rapinatori si sono fatti aprire la cassaforte, hanno preso oro, denaro e gioielli prima di dileguarsi. Ora è caccia alla banda.