Margherita Esposito è stata ritrovata: la gioia dei parenti

Si era allontanata da casa volontariamente, per fare la spesa al supermercato, e non vi aveva più fatto ritorno. Margherita Esposito, 40enne originaria di Ottaviano - sposata e mamma di due bambini -, era scomparsa da San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, dallo scorso 31 ottobre. E' stata ritrovata oggi, nella stazione della Circumvesuviana di Somma Vesuviana.

La donna è parsa in buone condizioni fisiche ma è stata sottoposta a controlli. E' stata ritrovata nella stazione dopo che poco prima gli investigatori avevano ritrovato la sua Fiat Punto, non molto lontano. Così hanno capito che non poteva essere troppo lontana e sono riusciti a rintracciarla.

A dare la bella notizia sui social anche l’assessore di Ottaviano, Biagio Simonetti.