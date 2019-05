Noemi esce finalmente dalla terapia intensiva: ora inizia la riabilitazione insieme ai genitori

La bambina, rimasta ferita in una sparatoria in piazza Nazionale a Napoli lo scorso 3 maggio, è stata trasferita in un'area adibita all'assistenza riabilitativa post intensiva, dove possono essere ospitati anche i genitori che potranno così starle vicino