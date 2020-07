Uccide a colpi di pistola l'ex marito della sua attuale compagna

Omicidio a Oriago di Mira, nel Veneziano: un uomo ha ucciso con un'arma da fuoco l'ex marito della compagna. E' successo oggi, sababto 4 luglio.

carabinieri di Mira hanno arrestato nelle prime ore di oggi un 51enne, S.M.,, per l’omicidio di un altro uomo, Andrea Baldan, coetaneo ed ex marito della sua attuale compagna. L'arresto è avvenuto a Oriago di Mira, in via Piave.

La chiamata al 112 è arrivata all'una di notte, dopo che erano stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco: a terra il corpo privo di vita di Baldan, colpito mortalmente da due proiettili. In base a una prima ricostruzione degli investigatori, l'omicida avrebbe sparato al culmine di una accesa lite in strada. L'omicida, raggiunto dalle pattuglie, non ha opposto resistenza all'arresto ed è stato portato al carcere di Venezia. La salma della vittima è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Mestre.

Una vicina, che lavora come infermiera, è stata tra i primi a tentare di soccorrere la vittima: "I miei genitori hanno sentito gli spari e mi hanno avvisato, ho guardato fuori dalla finestra e ho visto un uomo a terra e un altro nelle vicinanze che chiamava il suo nome. Sono scesa giù, mi sono assicurata che non fossero armati e mi sono avvicinata al corpo. Ho sentito il battito, ma non respirava più. C'erano altre persone, c'era anche l'uomo che ha sparato, anche lui mi ha aiutato: abbiamo tentato la rianimazione ma la vittima non reagiva. Fino all'arrivo del 118, ma a quel punto non sentivo più il polso. Quello che ha sparato non si è mai allontanato. Era confuso, piangeva. Ha cercato di aiutare".